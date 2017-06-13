Νέο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ώρες

Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε την Τρίτη, 13 Ιουνίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου κύματος κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα θα είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.
Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τη νύχτα της Τετάρτης (14/06/2017) μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες της Πέμπτης (15/06) την κεντρική – ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Η πρόγνωση για σήμερα Τρίτη 13 Ιουνίου
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ.
ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦOΡ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ)
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΠΟΦΟΡ.
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-06-2017
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ.
ΑΝΕΜΟΙ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΑΝΟΔΟ, ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 35 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΠΟΦOΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 EΩΣ 29 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΩΣ 31 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 35 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΟΡΕΙΝΑ. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.