Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε στα κεντρικά και νότια. Αιθριος θα είναι ο καιρός με λίγες βροχές το απόγευμα στα ηπειρωτικά.Η πρόγνωση του Καιρού για τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΧΩΡΑ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΕΙΝΑ.
ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΜΕΧΡΙ 6 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 EΩΣ 29 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
hnms