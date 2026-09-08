Αλλαγές στον κατώτατο μισθό και τις εισφορές φέρνουν νέα δεδομένα στις αποδοχές

Δύο διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, σε συνδυασμό με μία σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, πρόκειται να μεταβάλουν τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτές οι παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα διαμορφώσουν ένα νέο οικονομικό τοπίο έως τις αρχές του 2028. Ο κεντρικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ μικτά, από τα 920 ευρώ που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, το τελικό ποσό που θα φτάνει στην τσέπη των μισθωτών θα διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ηλικία, οι τριετίες, το συνολικό εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση του κάθε εργαζομένου.

Οι επερχόμενες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Βάσει των επίσημων υπολογισμών και των σεναρίων που έχουν χρησιμοποιηθεί, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη από αυτές τις αυξήσεις, η οποία ανέρχεται σε 40 ευρώ, έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2027. Με αυτή την προσαρμογή, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ μικτά.

Η δεύτερη αύξηση, επίσης ύψους 40 ευρώ, έχει οριστεί για τον Ιανουάριο του 2028. Με την ολοκλήρωση αυτής της παρέμβασης, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει το στόχο των 1.000 ευρώ μικτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες, ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει σε ένα υψηλότερο επίπεδο, φτάνοντας τα 1.300 ευρώ.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Συγχρόνως με τις προαναφερθείσες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, έχει δρομολογηθεί και μία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2027 και θα ανέρχεται σε μισή ποσοστιαία μονάδα.

Ένα κρίσιμο στοιχείο αυτής της παρέμβασης είναι ότι ολόκληρη η νέα μείωση, δηλαδή η 0,5 ποσοστιαία μονάδα, θα αφορά αποκλειστικά το τμήμα των εισφορών που παρακρατείται απευθείας από τον εργαζόμενο. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει ότι το συνολικό όφελος από τη συγκεκριμένη μείωση θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου και άμεσα στις καθαρές αποδοχές που λαμβάνει ο μισθωτός.

Πώς αλλάζουν οι κρατήσεις και το συνολικό όφελος

Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα εστιάσει στις κρατήσεις που γίνονται υπέρ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το κόστος που θα προκύψει από αυτή τη μείωση των εισφορών θα καλυφθεί πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω μιας μόνιμης αύξησης της χρηματοδότησης προς τον εν λόγω Οργανισμό.

Κατόπιν αυτών των αλλαγών, οι εισφορές που επιβαρύνουν τους εργαζομένους θα μειωθούν αισθητά, υποχωρώντας από το 13,37% στο 12,87%. Αντιθέτως, οι εργοδοτικές εισφορές θα διατηρηθούν σταθερές, παραμένοντας στο 21,79%. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν καταγράψει μια σημαντική μείωση της τάξης των 5,9 ποσοστιαίων μονάδων, καθώς από 40,56% που ήταν το 2019, θα διαμορφωθούν στο 34,66% έως το 2027.

Διαφοροποίηση στις καθαρές αποδοχές

Είναι κρίσιμο να υπογραμμιστεί ότι η επίδραση των επικείμενων αλλαγών στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων θα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν το τελικό ποσό που θα φτάνει στην τσέπη του κάθε μισθωτού περιλαμβάνουν την ηλικία του, τον αριθμό των τριετιών που έχει συμπληρώσει, το συνολικό του εισόδημα, καθώς και την οικογενειακή του κατάσταση.

Για να γίνει πιο κατανοητή η επίδραση των αλλαγών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ένας εργαζόμενος ηλικίας 23 ετών, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει καμία τριετία. Με τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα, ο οποίος ανέρχεται στα 920 ευρώ μικτά, οι καθαρές του αποδοχές διαμορφώνονται στα 797 ευρώ. Ωστόσο, με την εφαρμογή των νέων μέτρων τον Απρίλιο του 2027, όταν ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 960 ευρώ και θα συνδυαστεί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αποδοχές του συγκεκριμένου εργαζομένου αναμένεται να αυξηθούν στα 836 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Topontiki