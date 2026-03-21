Η αναμονή για την αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος της, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να οριστικοποιήσει την απόφασή της στο υπουργικό συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη. Οι συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί στην αύξηση από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, μια προσέγγιση που επιλέγεται λόγω των διεθνών εξελίξεων και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Η επίδραση της αύξησης στο εισόδημα

Η αύξηση κατά 40 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης περίπου 4,5%, θα επηρεάσει άμεσα περίπου 575.684 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας σχεδόν το 23% των μισθωτών. Παράλληλα, έχει επιπτώσεις και στο Δημόσιο, καθώς ο νέος κατώτατος μισθός θα αυξήσει και τον εισαγωγικό μισθό, επηρεάζοντας πολλαπλά μισθολογικά κλιμάκια.

Η αλλαγή αυτή θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές όσων έχουν προϋπηρεσία μέσω των τριετιών. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με μία τριετία θα δει τον μισθό του να φτάνει στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες, οι αποδοχές ανεβαίνουν στα 1.117 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες μπορούν να φτάσουν τα 1.230 ευρώ.

Νέες συλλογικές συμβάσεις και επιδόματα

Η υπογραφή της πρώτης κλαδικής σύμβασης στην βιομηχανία ζαχαρωδών μετά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, ανοίγει τον δρόμο για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η σύμβαση καλύπτει περίπου 2.000 επιχειρήσεις και 23.000 εργαζόμενους, προβλέποντας αυξήσεις που θα ξεπεράσουν το 20% μέσα στην τριετία 2026-2028. Αυτό το γεγονός μπορεί να ενισχύσει τις διαπραγματεύσεις και σε άλλους τομείς, όπως ο επισιτισμός και η βιομηχανία μετάλλου.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και 22 επιδόματα, ενώ η κυβερνητική δέσμευση για το 2027 είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ.

Φοροελαφρύνσεις για νέους εργαζόμενους

Πέρα από την άμεση αύξηση των μισθών, οι νέοι εργαζόμενοι θα δουν επιπλέον οφέλη από τις φοροελαφρύνσεις. Από την 1/1/2026, η μηδενική φορολόγηση ισχύει για νέους ως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ ο φορολογικός συντελεστής για εργαζομένους έως 30 ετών μειώνεται στο 9%, από 22% που ήταν μέχρι το 2025. Πάνω από 350.000 νέοι εργαζόμενοι αναμένεται να επωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές.

Προκλήσεις και ερωτήματα

Παρά τις θετικές προοπτικές, το ερώτημα παραμένει: Είναι αρκετή η αύξηση των 40 ευρώ για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που συνεχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής; Η απάντηση θα φανεί την προσεχή Τρίτη, όταν η κυβέρνηση λάβει την τελική απόφαση για το ύψος της αύξησης.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδας, στην έκθεσή της, τονίζει ότι το μισθολογικό κόστος το 2026 θα επηρεαστεί και από άλλους παράγοντες, όπως το επίδομα προϋπηρεσίας που θα λάβουν μισθωτοί με προϋπηρεσία πριν το 2012. Επίσης, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων στο Δημόσιο θα αυξηθούν ισόποσα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, κάτι που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο.

Η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού και οι προσαρμογές στις τριετίες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των εργαζομένων. Ωστόσο, το πραγματικό όφελος θα εξαρτηθεί από την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα και τις συνέπειες των διεθνών εξελίξεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας. Η πρόκληση για την κυβέρνηση είναι να εξισορροπήσει την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη με την ανακούφιση των πολιτών από το αυξημένο κόστος ζωής.

