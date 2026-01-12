Με «κομμένα τα φτερά» αλλά και μεγάλες προσδοκίες ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου. Μετά από μια «μουδιασμένη» εορταστική περίοδο, όπου 1 στις 2 επιχειρήσεις είδε τον τζίρο της να μειώνεται, οι έμποροι προχωρούν σε γενναίες μειώσεις τιμών που ξεπερνούν το 50% για να ρευστοποιήσουν το στοκ τους.

Τα στοιχεία-σοκ για την εορταστική αγορά

Η χριστουγεννιάτικη περίοδος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, παρά την αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς:

Το 50% των επιχειρήσεων κινήθηκε πτωτικά.

Το 33% αυτών εμφάνισε πτώση τζίρου πάνω από 11%.

Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίστηκε στις περιφερειακές αγορές (Πειραιάς, Χαλάνδρι, γειτονιές Θεσσαλονίκης), ενώ οι luxury πωλήσεις στα κέντρα των πόλεων άντεξαν λόγω τουρισμού.

Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές

Στο πλαίσιο των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά δύο Κυριακές του Ιανουαρίου:

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές (Οδηγός Αγορών)

Για να μην πέσετε θύματα παραπλανητικών προσφορών, προσέξτε τα εξής:

Τιμή Αναφοράς: Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν ως προγενέστερη τιμή τη χαμηλότερη που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες.

Αναγραφή τιμών: Πρέπει να φαίνονται καθαρά η παλιά (διαγραμμένη) και η νέα μειωμένη τιμή.

Ποσοστά: Αν η έκπτωση αφορά πάνω από το 60% των ειδών, το ποσοστό (π.χ. «έως 50%») πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.

Αποδείξεις: Κρατάτε πάντα τις αποδείξεις σας. Τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης ισχύουν κανονικά και στις εκπτώσεις.

Οι έλεγχοι και τα "τσουχτερά" πρόστιμα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει προαναγγείλει εντατικούς ελέγχους. Οι επιχειρήσεις που θα πιαστούν να κάνουν εικονικές εκπτώσεις κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 2% του ετήσιου τζίρου τους (με ελάχιστο τα 20.000 ευρώ).

