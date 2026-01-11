Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ: Το πρόγραμμα-ανάσα για χιλιάδες δημόσιους υπάλληλους – Ποιες περιοχές αφορά

Τέλος στην απόγνωση για δασκάλους, γιατρούς και νοσηλευτές σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Πώς το υπουργείο Εσωτερικών μετατρέπει το όνειρο της φθηνής στέγης σε πραγματικότητα με πληρωμένα ρεύμα και νερό.

Ένα χρόνιο πρόβλημα που οδηγούσε πολλούς νεοδιόριστους δημοσίους υπαλλήλους στην παραίτηση πριν καν ξεκινήσουν, βρίσκει επιτέλους λύση. Το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης, χρηματοδοτεί δήμους για την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων που θα διατίθενται αποκλειστικά σε στελέχη του Δημοσίου με συμβολικό ενοίκιο.

Από τα 500 ευρώ στα 50 ευρώ το μήνα
Σε περιοχές με υψηλή τουριστική ζήτηση, το κόστος στέγασης συχνά ξεπερνούσε τον μηνιαίο μισθό ενός υπαλλήλου. Το νέο πρόγραμμα ανατρέπει τα δεδομένα:

Απτό παράδειγμα: Στο δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, νηπιαγωγός από τη Θεσσαλονίκη που θα έπρεπε να πληρώνει 400 ευρώ ενοίκιο, πλέον καταβάλλει μόνο 50 ευρώ, με πληρωμένο ρεύμα και νερό.

Πού «τρέχουν» ήδη τα έργα
Οι δήμοι που έχουν πάρει ήδη «πράσινο φως» για χρηματοδότηση είναι:

Ιθάκη: Ανακατασκευή παλαιού οικοτροφείου (4,5 εκατ. ευρώ).
Λειψοί: Κατασκευή και αγορά κατοικιών (760.000 ευρώ).
Αστυπάλαια: Ανέγερση 6 έως 9 νέων κατοικιών (1,2 εκατ. ευρώ).
Τήνος: Αξιοποίηση του κτιρίου «Θεοξένια» για γιατρούς και καθηγητές (2 εκατ. ευρώ).

Ισόβια προνόμια για τρίτεκνους
Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί ρύθμιση-τομή για τους τρίτεκνους. Με το νέο νομοσχέδιο:

Η ιδιότητα του τριτέκνου γίνεται ισόβια.
Οι γονείς διατηρούν τα προνόμια μοριοδότησης στο ΑΣΕΠ και τις ποσοστώσεις διορισμών ακόμα και αφού τα παιδιά τους ενηλικιωθούν (ξεπεράσουν τα 25 ή 30 έτη).

