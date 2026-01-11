Αλλάζουν όλα στην επιδότηση της ανεργίας. Πώς συνδέεται το ποσό με τον μισθό και τα χρόνια ασφάλισης, η «ανατροπή» με την εμπροσθοβαρή καταβολή και οι νέες προϋποθέσεις.

Μια νέα εποχή ξεκινά για το επίδομα ανεργίας από την 1η Απριλίου 2026, καθώς τίθεται σε καθολική εφαρμογή το σύστημα που αλλάζει ριζικά τον τρόπο υπολογισμού της παροχής. Το νέο επίδομα αποκτά πλέον ανταποδοτικό χαρακτήρα, επιβραβεύοντας όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλότερες αποδοχές.

Το «Bonus» και το ποσό των 1.295 ευρώ

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το ύψος του επιδόματος, το οποίο στους πρώτους μήνες μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 1.295 ευρώ. Αυτό θα συμβαίνει για ανέργους με μεγάλο ασφαλιστικό βίο και αποδοχές πάνω από τον κατώτατο μισθό. Η λογική είναι «εμπροσθοβαρής»: ο άνεργος λαμβάνει υψηλότερο ποσό στην αρχή για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του, το οποίο μειώνεται σταδιακά για να δοθεί κίνητρο επανένταξης στην εργασία.

Πώς υπολογίζεται το νέο ποσό

Το επίδομα αποτελείται πλέον από δύο μέρη:

Σταθερό Μέρος: Ξεκινά από το 70% του κατώτατου μισθού και μειώνεται ανά τρίμηνο.

Μεταβλητό Μέρος (Μπόνους): Εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης (4 έως 20 έτη) και τον μέσο όρο των αποδοχών του δικαιούχου.

Οι 3 προϋποθέσεις για το «Μπόνους»

Για να λάβει κάποιος το επιπλέον μεταβλητό ποσό πρέπει:

Να έχει τουλάχιστον 900 ημέρες ασφάλισης στους τελευταίους 50 μήνες.

Οι αποδοχές του να ήταν ίσες ή υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό.

Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 175 ημέρες ασφάλισης στους 14 μήνες πριν την απόλυση.



Διάρκεια και Πρόσθετες Παροχές

Η συνολική διάρκεια μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, καθώς ενοποιείται η τακτική επιδότηση με το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Επιπλέον, προστίθενται δώρα Χριστουγέννων/Πάσχα, προσαυξήσεις για παιδιά και –για πρώτη φορά– προσαύξηση λόγω μονογονεϊκότητας.

