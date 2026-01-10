Δωρεάν διακοπές έως 12 ημέρες: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα πάρετε το voucher – Όλες οι λεπτομέρειες

Μια σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά φέρνει το νέο πρόγραμμα δωρεάν διακοπών, το οποίο προσφέρει διαμονή έως και 12 ημέρες σε επιλεγμένους προορισμούς. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και οι δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Δείτε αναλυτικά ποια είναι τα κριτήρια, ποιοι έχουν προτεραιότητα και πώς θα εξαργυρώσετε το voucher σας για το 2026.

Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού για το 2026 έρχεται ενισχυμένο, στοχεύοντας στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού αλλά και στη στήριξη των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Εργαζόμενοι με συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων το προηγούμενο έτος.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Συνταξιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση.

Η διάρκεια των διακοπών:

Η βασική διάρκεια της διαμονής είναι 6 διανυκτερεύσεις, ωστόσο για συγκεκριμένους προορισμούς (όπως η Βόρεια Εύβοια, η Θεσσαλία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) η διάρκεια επεκτείνεται στις 12 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Πώς γίνεται η αίτηση:

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Είσοδος στην πύλη gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

με τους Επιλογή της κατηγορίας «Κοινωνικός Τουρισμός».

Συμπλήρωση των στοιχείων των μελών της οικογένειας και επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπου απαιτείται).

Τι καλύπτει το voucher:

Εκτός από τη διαμονή σε καταλύματα που έχουν ενταχθεί στο μητρώο παρόχων, το voucher καλύπτει και σημαντικό μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (με μικρή συμμετοχή του δικαιούχου), καθιστώντας τις διακοπές σχεδόν δωρεάν για το σύνολο της οικογένειας.

