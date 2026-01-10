Τέλη κυκλοφορίας 2026 με τον μήνα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα MyCAR – Η διαδικασία για την άρση ακινησίας

Τέλη κυκλοφορίας 2026 με τον μήνα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα MyCAR – Η διαδικασία για την άρση ακινησίας

Αν έχετε καταθέσει πινακίδες και θέλετε να κυκλοφορήσετε ξανά το αυτοκίνητό σας χωρίς να πληρώσετε ολόκληρο το ετήσιο ποσό, η ώρα πλησιάζει. Δείτε πότε ανοίγει η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, τις 3 απαραίτητες προϋποθέσεις και πότε έρχονται τα νέα ειδοποιητήρια για το 2027.

Τέλη με τον μήνα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Η εφαρμογή myCAR της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026. Μέσω αυτής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων σε ακινησία θα μπορούν να πληρώσουν αναλογικά τέλη για όσο διάστημα επιθυμούν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους.

Οι 3 απαραίτητες προϋποθέσεις
Για να γίνει δεκτή η άρση ακινησίας, ο ιδιοκτήτης πρέπει:

  • Να έχει το όχημα ασφαλισμένο για όλο το διάστημα της κυκλοφορίας.
  • Να εξοφλήσει αναλογικά τα τέλη (π.χ. 1/12 για έναν μήνα, 3/12 για ένα τρίμηνο).
  • Να ορίσει το διάστημα κυκλοφορίας (ελάχιστο 1 μήνας). Μετά τη λήξη, το όχημα τίθεται αυτόματα πάλι σε ακινησία.

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Τι αλλάζει
Μπορεί να είμαστε στις αρχές του 2026, όμως ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ τρέχει:

Νοέμβριος 2026: Ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων για το 2027.
31 Δεκεμβρίου 2026: Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής.
Προσοχή: Η πληρωμή την τελευταία στιγμή κρύβει κινδύνους, καθώς αν η τράπεζα ολοκληρώσει τη συναλλαγή την επόμενη εργάσιμη, επιβάλλεται αυτόματα πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών.

Διαβάστε ακόμα: Έξυπνα βήματα για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά του σπιτιού σας αυτόν τον Ιανουάριο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

LIVE: Η ιστορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η τραγωδία στην Πιερία και η ανάκληση-σοκ του ΕΦΕΤ – Όλες οι ειδήσεις (9/01)
Επικαιρότητα

LIVE: Η ιστορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η τραγωδία στην Πιερία και η ανάκληση-σοκ του ΕΦΕΤ – Όλες οι ειδήσεις (9/01)

Ύπνος «θάνατος»: Οι 5 τροφές που τρώμε το βράδυ και μας καταστρέφουν την υγεία – Η λίστα που πρέπει να ξέρετε
Υγεία

Ύπνος «θάνατος»: Οι 5 τροφές που τρώμε το βράδυ και μας καταστρέφουν την υγεία – Η λίστα που πρέπει να ξέρετε

Ελληνικός καφές: Το «φάρμακο» της μακροζωίας – Γιατί μια κούπα κάθε πρωί μπορεί να σας χαρίσει χρόνια ζωής
Υγεία

Ελληνικός καφές: Το «φάρμακο» της μακροζωίας – Γιατί μια κούπα κάθε πρωί μπορεί να σας χαρίσει χρόνια ζωής

Σούπερ Μάρκετ: «Σεισμός» στην αγορά με το deal Μασούτη - Κρητικού. Τι σημαίνει για τις τιμές και τους 15.000 εργαζόμενους
Οικονομία

Σούπερ Μάρκετ: «Σεισμός» στην αγορά με το deal Μασούτη - Κρητικού. Τι σημαίνει για τις τιμές και τους 15.000 εργαζόμενους

Ποια καταστήματα βάζουν «λουκέτο» από τις 12 Ιανουαρίου – Η λίστα με τις περιοχές και το νέο μοντέλο με τους πράκτορες
Οικονομία

Ποια καταστήματα βάζουν «λουκέτο» από τις 12 Ιανουαρίου – Η λίστα με τις περιοχές και το νέο μοντέλο με τους πράκτορες