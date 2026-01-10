Τέλη κυκλοφορίας 2026 με τον μήνα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα MyCAR – Η διαδικασία για την άρση ακινησίας

Αν έχετε καταθέσει πινακίδες και θέλετε να κυκλοφορήσετε ξανά το αυτοκίνητό σας χωρίς να πληρώσετε ολόκληρο το ετήσιο ποσό, η ώρα πλησιάζει. Δείτε πότε ανοίγει η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, τις 3 απαραίτητες προϋποθέσεις και πότε έρχονται τα νέα ειδοποιητήρια για το 2027.

Τέλη με τον μήνα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η εφαρμογή myCAR της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026. Μέσω αυτής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων σε ακινησία θα μπορούν να πληρώσουν αναλογικά τέλη για όσο διάστημα επιθυμούν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους.

Οι 3 απαραίτητες προϋποθέσεις

Για να γίνει δεκτή η άρση ακινησίας, ο ιδιοκτήτης πρέπει:

Να έχει το όχημα ασφαλισμένο για όλο το διάστημα της κυκλοφορίας.

Να εξοφλήσει αναλογικά τα τέλη (π.χ. 1/12 για έναν μήνα, 3/12 για ένα τρίμηνο).

Να ορίσει το διάστημα κυκλοφορίας (ελάχιστο 1 μήνας). Μετά τη λήξη, το όχημα τίθεται αυτόματα πάλι σε ακινησία.

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Τι αλλάζει

Μπορεί να είμαστε στις αρχές του 2026, όμως ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ τρέχει:

Νοέμβριος 2026: Ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων για το 2027.

31 Δεκεμβρίου 2026: Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής.

Προσοχή: Η πληρωμή την τελευταία στιγμή κρύβει κινδύνους, καθώς αν η τράπεζα ολοκληρώσει τη συναλλαγή την επόμενη εργάσιμη, επιβάλλεται αυτόματα πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών.

