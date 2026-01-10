Μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Πότε μπαίνουν επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις Φεβρουαρίου

Πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων την εβδομάδα που ξεκινά. Από τα επιδόματα ανεργίας και τις άδειες μητρότητας της ΔΥΠΑ, μέχρι τα εφάπαξ του ΕΦΚΑ και τις συντάξεις Φεβρουαρίου, δείτε πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ.

1. Πληρωμές ΔΥΠΑ (12 - 16 Ιανουαρίου)

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά περίπου 48,7 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες πολίτες:

28 εκατ. ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας.

18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης.

1,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

83.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

2. e-ΕΦΚΑ: Εφάπαξ και Παροχές

14,3 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ (κατόπιν έκδοσης αποφάσεων).

140.366 ευρώ στις 14 Ιανουαρίου σε 106 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ.

3. Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Οι πληρωμές θα γίνουν ταυτόχρονα για κύριες και επικουρικές:

Τρίτη 27 Ιανουαρίου: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και όσοι είναι νέοι συνταξιούχοι από 1.1.2017. (Τα χρήματα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Δευτέρας 26/01).

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου: ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και λοιπά ταμεία μισθωτών. (Τα χρήματα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης 28/01).

4. ΟΠΕΚΑ: Επιδόματα Ιανουαρίου

Η μεγάλη πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου (διαθέσιμα στα ΑΤΜ από 29/01 το απόγευμα):

Επίδομα Παιδιού (συμπεριλαμβανομένης της εκκαθαριστικής δόσης του 2025).



(συμπεριλαμβανομένης της εκκαθαριστικής δόσης του 2025). Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης.



Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά επιδόματα.

