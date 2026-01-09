Μετά από 25 χρόνια «θρίλερ», η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της Ευρώπης είναι γεγονός. Η επικύρωση της συμφωνίας με το μπλοκ της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) ανοίγει μια αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, φέρνοντας παράλληλα μια χρυσή ευκαιρία —αλλά και αυστηρές δικλείδες ασφαλείας— για τους Έλληνες παραγωγούς.

Η «θωράκιση» των ελληνικών προϊόντων

Η συμφωνία αποτελεί νίκη για την ελληνική γεωργία, καθώς βάζει οριστικό τέλος στις «μαϊμού» απομιμήσεις. Συνολικά 21 ελληνικά προϊόντα αποκτούν πλήρη νομική προστασία στη Λατινική Αμερική:

Φέτα, Ελιά Καλαμάτας και Ελαιόλαδο: Παύουν να είναι «γενικές ονομασίες» και θα πωλούνται μόνο ως γνήσια ελληνικά, σε τιμές έως και 3 φορές υψηλότερες.

Κρασιά & Αποστάγματα: Σαντορίνη, Νεμέα, Νάουσα, Ούζο και Τσίπουρο αποκτούν «νομική πανοπλία» απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Νικητές και Ηττημένοι

Η συμφωνία ανακατεύει την παγκόσμια τράπουλα:

Νικητές: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (στρατηγική νίκη), η Τζόρτζια Μελόνι (κέρδισε επιπλέον εγγυήσεις) και η Γερμανική Αυτοκινητοβιομηχανία (κατάργηση δασμών 35%).

Ηττημένοι: Ο Εμανουέλ Μακρόν (δέχθηκε ισχυρό πολιτικό πλήγμα στο εσωτερικό της Γαλλίας), ο Ντόναλντ Τραμπ (βλέπει την Ευρώπη να ενισχύει την επιρροή της) και η Κίνα (χάνει μερίδιο αγοράς στη Λατινική Αμερική).

Δικλείδες ασφαλείας για τους αγρότες

Για να καμφθούν οι αντιδράσεις, η ΕΕ θεσπίζει για πρώτη φορά:

Ρήτρα Αμοιβαιότητας: Τα εισαγόμενα κρέατα (βοδινό, πουλερικά) πρέπει να πληρούν τα αυστηρά ευρωπαϊκά υγειονομικά πρότυπα.

Μηχανισμός "Stop": Εάν οι εισαγωγές αυξηθούν πάνω από 5%, ενεργοποιείται αυτόματη επαναφορά δασμών.

Πακέτο Μαμούθ: 45 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στον πρωτογενή τομέα για τη στήριξη των Ευρωπαίων αγροτών.

Το «κρυφό» κόστος της συμφωνίας Mercosur: Θα θυσιαστεί ο Αμαζόνιος για το φθηνό κρέας;

Η ιστορική εμπορική συμφωνία με τη Λατινική Αμερική κρύβει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο. Ενώ οι αγορές πανηγυρίζουν, οι επιστήμονες προειδοποιούν: Η αύξηση των εξαγωγών βοδινού κρέατος προς την Ευρώπη απειλεί να μετατρέψει τα «πνευμόνια» του πλανήτη σε απέραντα βοσκοτόπια.

Τα σημεία που προκαλούν ανησυχία:

Περισσότερο κρέας = Λιγότερα δέντρα: Η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βοδινού στον κόσμο. Η κατάργηση των δασμών αυξάνει τη ζήτηση, γεγονός που ιστορικά οδηγεί σε παράνομη αποψίλωση του Αμαζονίου για τη δημιουργία νέων εκτάσεων κτηνοτροφίας.

Η «πράσινη» δικλείδα: Για πρώτη φορά, η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμευτικές ρήτρες. Οι χώρες της Mercosur υποχρεούνται να τηρήσουν τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και να καταπολεμήσουν την παράνομη υλοτομία, διαφορετικά η ΕΕ μπορεί να αναστείλει τα εμπορικά προνόμια.

Το παράδοξο: Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατον να ελεγχθεί η προέλευση κάθε ζώου σε μια αχανή περιοχή όπως ο Αμαζόνιος, παρά τις υποσχέσεις για δορυφορική παρακολούθηση και ψηφιακή πιστοποίηση.

