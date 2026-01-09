Ποια καταστήματα βάζουν «λουκέτο» από τις 12 Ιανουαρίου – Η λίστα με τις περιοχές και το νέο μοντέλο με τους πράκτορες

Ριζικές αλλαγές στον ταχυδρομικό χάρτη της χώρας φέρνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, με τα πρώτα οριστικά «λουκέτα» να ξεκινούν από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχωρά στη μείωση των αυτόνομων καταστημάτων, στρεφόμενη σε ένα μοντέλο συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις.

Οι πρώτες περιοχές που επηρεάζονται

Από τις 12 Ιανουαρίου, σταματούν τη λειτουργία τους τα υποκαταστήματα στις εξής περιοχές:

Σοφάδες Καρδίτσας

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Από τα 158 καταστήματα που εξετάστηκαν, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Οριστικό Κλείσιμο (28 καταστήματα): Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται πολύ κοντά σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ Courier, τα οποία θα αναλάβουν το βάρος της εξυπηρέτησης.

Μετατροπή σε Πρακτορεία (115 καταστήματα): Τα ΕΛΤΑ θα λειτουργούν πλέον μέσα σε μίνι μάρκετ, βιβλιοπωλεία ή καφετέριες. Οι πολίτες θα μπορούν να πληρώνουν λογαριασμούς και να εισπράττουν συντάξεις, αλλά οι πιο εξειδικευμένες συναλλαγές καταργούνται.

Χωρίς αλλαγές (17 καταστήματα): Παραμένουν ως έχουν λόγω κρίσιμων τραπεζικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Η «σανίδα σωτηρίας» από την Alpha Bank

Περίπου 150 καταστήματα ενδέχεται να διασωθούν ή να αναβαθμιστούν μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την Alpha Bank. Το πλάνο προβλέπει την παροχή βασικών τραπεζικών υπηρεσιών μέσα από τα ΕΛΤΑ, ένα μοντέλο που ήδη δοκιμάζεται πιλοτικά σε ορισμένα σημεία με την παρουσία προσωπικού της τράπεζας.

