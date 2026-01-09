Σούπερ Μάρκετ: «Σεισμός» στην αγορά με το deal Μασούτη - Κρητικού. Τι σημαίνει για τις τιμές και τους 15.000 εργαζόμενους

Μια νέα εποχή ξεκινά για το ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς η Διαμαντής Μασούτης και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός υπέγραψαν το προσύμφωνο για τη μεγαλύτερη εξαγορά των τελευταίων ετών. Η κίνηση αυτή δημιουργεί έναν νέο «γίγαντα» με πανελλαδικό αποτύπωμα και τζίρο που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Τα μεγέθη του νέου ομίλου
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το νέο σχήμα θα διαθέτει ένα θηριώδες δίκτυο:

Μασούτης: Περίπου 400 καταστήματα και 11.000 εργαζόμενοι.
Κρητικός: Περισσότερα από 404 καταστήματα και 4.000 εργαζόμενοι.
Σύνολο: Ένας όμιλος με πάνω από 800 σημεία πώλησης και 15.000 προσωπικό, που καλύπτει σχεδόν κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Αίγινα (όπου ξεκίνησε ο Κρητικός το 1948) μέχρι τον Έβρο.

Τι θα κρίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Το deal περνά πλέον στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι αρχές θα εξετάσουν:

Τοπικές αγορές: Αν σε συγκεκριμένες περιοχές η συγκέντρωση των δύο αλυσίδων δημιουργεί μονοπώλιο.
Τιμές: Πώς η νέα ισχύς του ομίλου θα επηρεάσει τις τιμές στο ράφι και τον ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους παίκτες (Σκλαβενίτης, AB Βασιλόπουλος, Lidl).
Σχέσεις με προμηθευτές: Η μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύς του νέου σχήματος μπορεί να φέρει πιέσεις στους παραγωγούς, αλλά και καλύτερες τιμές για τον τελικό καταναλωτή.

Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους
Γιάννης Μασούτης και Άγγελος Κρητικός έστειλαν μήνυμα επιχειρησιακής συνέχειας, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των υπαλλήλων. Για τους ανθρώπους της «Κρητικός», η συμφωνία περιγράφεται ως η «αρχή μιας νέας εποχής» με μεγαλύτερες προοπτικές εξέλιξης.

