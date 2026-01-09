Με την αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ να έχει ξεκινήσει, χιλιάδες φορολογούμενοι αναζητούν αν ανήκουν στις κατηγορίες που θα πληρώσουν τη μισή τιμή ή και καθόλου φόρο για την ακίνητη περιουσία τους.

Ποιοι έχουν έκπτωση 50%

Η ΑΑΔΕ χορηγεί την έκπτωση του 50% με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

Εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000€ (προσαυξημένο κατά 1.000€ για τον σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος). Επιφάνεια κτισμάτων: Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 τ.μ. Αξία περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 85.000€ για τον άγαμο, τις 150.000€ για τον έγγαμο (με προσαυξήσεις για παιδιά).

Ποιοι έχουν πλήρη απαλλαγή (100%)

Η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ αφορά οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και άτομα με αναπηρία (άνω του 80%), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Εισόδημα: Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.000€ (προσαυξημένο κατά 1.000€ για σύζυγο και κάθε τέκνο).

Επιφάνεια: Τα κτίσματα να μην ξεπερνούν τα 200 τ.μ. (ανεξαρτήτως αξίας περιουσίας).

Τι να προσέξετε:

Η έκπτωση χορηγείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τις δηλώσεις Ε1 και Ε9. Ωστόσο, αν υπάρχουν λάθη στο Ε9 (λάθος όροφος, ημιτελή κτίσματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας), ο φόρος μπορεί να βγει «φουσκωμένος».

Διαβάστε ακόμα: Έξυπνα βήματα για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά του σπιτιού σας αυτόν τον Ιανουάριο