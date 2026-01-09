ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50% και ποιοι πλήρη απαλλαγή – Οδηγός για τα εκκαθαριστικά του 2026

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50% και ποιοι πλήρη απαλλαγή – Οδηγός για τα εκκαθαριστικά του 2026

Με την αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ να έχει ξεκινήσει, χιλιάδες φορολογούμενοι αναζητούν αν ανήκουν στις κατηγορίες που θα πληρώσουν τη μισή τιμή ή και καθόλου φόρο για την ακίνητη περιουσία τους.

Ποιοι έχουν έκπτωση 50%
Η ΑΑΔΕ χορηγεί την έκπτωση του 50% με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  1. Εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000€ (προσαυξημένο κατά 1.000€ για τον σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος).
  2. Επιφάνεια κτισμάτων: Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 τ.μ.
  3. Αξία περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 85.000€ για τον άγαμο, τις 150.000€ για τον έγγαμο (με προσαυξήσεις για παιδιά).

Ποιοι έχουν πλήρη απαλλαγή (100%)
Η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ αφορά οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και άτομα με αναπηρία (άνω του 80%), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Εισόδημα: Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.000€ (προσαυξημένο κατά 1.000€ για σύζυγο και κάθε τέκνο).
Επιφάνεια: Τα κτίσματα να μην ξεπερνούν τα 200 τ.μ. (ανεξαρτήτως αξίας περιουσίας).

Τι να προσέξετε:
Η έκπτωση χορηγείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τις δηλώσεις Ε1 και Ε9. Ωστόσο, αν υπάρχουν λάθη στο Ε9 (λάθος όροφος, ημιτελή κτίσματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας), ο φόρος μπορεί να βγει «φουσκωμένος».

