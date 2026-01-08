Σημαντικές αλλαγές έφερε το 2026 για την τσέπη των Ελλήνων. Από τον ηλικιακό φόρο που καθορίζεται μέσω ΑΜΚΑ και φέρνει αυξήσεις στους μισθούς, μέχρι τις νέες αιτήσεις για φθηνό ρεύμα και την αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις, δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Ο Ιανουάριος είναι μήνας μεγάλων ανακατατάξεων στα οικονομικά των νοικοκυριών. Οι εργαζόμενοι θα δουν τις πρώτες διαφορές στις καθαρές αποδοχές τους, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να κινηθούν γρήγορα για να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις και προσφορές.

1. Μισθοδοσία Ιανουαρίου: Ο ΑΜΚΑ δείχνει αυξήσεις

Για πρώτη φορά, η παρακράτηση φόρου συνδέεται άμεσα με την ηλικία του εργαζομένου μέσω του ΑΜΚΑ. Το νέο σύστημα χωρίζει τους μισθωτούς σε τρεις κατηγορίες:

Κάτω των 25 ετών: Οι μεγάλοι κερδισμένοι . Για μισθό 1.000€, το όφελος αγγίζει τα 74,5€ τον μήνα (αύξηση 8%).



. Για μισθό 1.000€, το όφελος αγγίζει τα 74,5€ τον μήνα (αύξηση 8%). 26 έως 30 ετών: Η αύξηση διαμορφώνεται περίπου στα 37€ τον μήνα.



Η αύξηση διαμορφώνεται περίπου στα 37€ τον μήνα. Άνω των 30 ετών: Η διαφορά είναι μικρότερη, περίπου 5,7€ τον μήνα, εκτός αν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα που αυξάνουν το όφελος.

2. Ρεύμα: Νέες αιτήσεις για ΚΟΤ 2026 (Έκπτωση έως 70%)

Ξεκινά η διαδικασία για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) του 2026.

Προσοχή: Ακόμα και οι εν ενεργεία δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στην ΗΔΙΚΑ με κωδικούς Taxisnet, αλλιώς θα απενταχθούν αυτόματα.

Κριτήρια: Θα χρησιμοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις και το ΕΝΦΙΑ του 2025.

Προθεσμία: Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά η έγκαιρη υποβολή εξασφαλίζει τη συνέχεια της έκπτωσης.

3. Χειμερινές Εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν

Η επίσημη πρεμιέρα για τις χειμερινές εκπτώσεις είναι η Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Διάρκεια: Έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Ανοιχτά Μαγαζιά: Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά δύο Κυριακές, στις 18 και 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 - 18:00.

4. DiscoverEU: Δωρεάν ταξίδια για 18χρονους

Τέλος, ευχάριστα νέα για τους νέους γεννημένους το 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιράζει 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες. Από την Ελλάδα επιλέχθηκαν 958 τυχεροί, οι οποίοι θα μπορούν να ταξιδέψουν δωρεάν με τρένο σε όλη την Ευρώπη, γιορτάζοντας τα 40 χρόνια της συμφωνίας Σένγκεν.

