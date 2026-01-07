Το 2026 φέρνει σαρωτικές αλλαγές στα εισοδήματα εκατομμυρίων πολιτών. Από τις αυξήσεις στις συντάξεις και τον κατώτατο μισθό, μέχρι την επανάσταση στην καταβολή των επιδομάτων μέσω προπληρωμένης κάρτας, το madata.gr παρουσιάζει τον απόλυτο χρηστικό οδηγό για να γνωρίζετε ακριβώς πότε και πόσα χρήματα θα μπουν στο πορτοφόλι σας.

1. Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα των ΑΤΜ

Οι πληρωμές επιστρέφουν στους κανονικούς τους ρυθμούς μετά τις γιορτές. Οι πιστώσεις θα γίνουν σε δύο φάσεις:

Τρίτη 27 Ιανουαρίου: Κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι συντάξεις ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Δευτέρας 26/01.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου: Κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και οι κύριες/επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης 28/01.



2. Επίδομα Παιδιού (Α21) 2026: Προσοχή στις αλλαγές και την Κάρτα

Η πρώτη δόση του 2026 θα καταβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Ωστόσο, οι δικαιούχοι πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Προπληρωμένη Κάρτα: Για πρώτη φορά, η πληρωμή θα γίνει μέσω κάρτας. Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών μόνο για το 50% του ποσού. Το υπόλοιπο 50% πρέπει να δαπανηθεί ηλεκτρονικά (POS ή αγορές μέσω internet).

Προθεσμία Αιτήσεων: Η πλατφόρμα Α21 θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις έως την Πέμπτη 15/01/2026 στις 18:00.

Σχολική Φοίτηση: Είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας και ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή για να εγκριθεί η αίτηση.

Φοροελαφρύνσεις: Πέρα από το επίδομα, οι οικογένειες θα δουν επιπλέον όφελος στην τσέπη τους από 1/1/2026 λόγω των νέων φοροελαφρύνσεων (έως και 360€ έξτρα το μήνα για πολύτεκνους).



3. Κατώτατος Μισθός & Αυξήσεις στον Ιδιωτικό Τομέα

Το 2026 είναι έτος ενίσχυσης των μισθωτών:

Νέος Κατώτατος: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την 1η Απριλίου 2026, όπου αναμένεται η νέα αύξηση που θα φέρει τον μισθό πιο κοντά στον στόχο των 950 ευρώ.

Μείωση Εισφορών: Από φέτος ισχύει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα, γεγονός που μεταφράζεται σε «καθαρή» αύξηση στον μισθό χωρίς κόστος για τον εργοδότη.



4. Άλλα Επιδόματα ΟΠΕΚΑ & ΔΥΠΑ (30 Ιανουαρίου)

Την ίδια ημέρα με το Α21 (30/01), θα πληρωθούν:

Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου): Προσοχή, η πληρωμή του ενοικίου στον ιδιοκτήτη πρέπει να γίνεται πλέον μόνο μέσω τράπεζας.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ).

Επίδομα Μητρότητας: Η πρώτη πληρωμή του έτους για μισθωτές και μη μισθωτές.

Συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.



Τι πρέπει να προσέξετε (Checklist)

Υποβάλετε τη δήλωση Α21 έγκαιρα (έως 15/1).



Ελέγξτε αν ο IBAN σας είναι σωστά δηλωμένος στον e-ΕΦΚΑ.



Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει δηλωθεί σωστά στη σχολική μονάδα για τη διασταύρωση των στοιχείων.

