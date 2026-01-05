Τι φέρνει η νέα χρονιά για την τσέπη σας – Εκπτώσεις, αυξήσεις μισθών και το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ

Από το μπαράζ φοροελέγχων μέχρι τις αυξήσεις 15-20% στους μισθούς – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η είσοδος του 2026 φέρνει κοσμογονικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών. Ενώ η αγορά ετοιμάζεται για τις χειμερινές εκπτώσεις, η κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ ανοίγουν τα χαρτιά τους για μισθούς και φορολογικούς ελέγχους. Το Madata.gr συγκέντρωσε όλα τα δεδομένα για να ξέρετε τι θα μπει και τι θα βγει από το πορτοφόλι σας.



1. Χειμερινές Εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πότε είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Η πρεμιέρα γίνεται τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και οι προσφορές θα διαρκέσουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ανοιχτά Καταστήματα: Κρατήστε τις ημερομηνίες 18 και 25 Ιανουαρίου, καθώς τις δύο αυτές Κυριακές τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά για να διευκολύνουν τις αγορές σας.

2. Μπαράζ 72.800 Φοροελέγχων: Ποιοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί την ομάδα «ΔΕΟΣ» και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή. Συνολικά 72.800 υποθέσεις θα ελεγχθούν εξονυχιστικά:

Ακίνητα: Ψηφιακά πλέον όλες οι δηλώσεις στο myPROPERTY. Ελέγχονται αγοραπωλησίες, κληρονομιές και γονικές παροχές.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στο στόχαστρο όσοι πωλούν μέσω social media και διαδικτύου χωρίς παραστατικά.

ΦΠΑ & Επιστροφές: Αυστηροί έλεγχοι σε επαγγελματίες για την ορθή απόδοση φόρων.

3. Αυξήσεις Μισθών έως 20%: Ποιοι είναι οι τυχεροί

Το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των μισθών. Με τη νέα νομοθεσία για τις Συλλογικές Συμβάσεις, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουν αυξήσεις που μπορεί να φτάσουν το 15-20%.

Κατώτατος Μισθός: Από την 1η Απριλίου αναμένεται νέα αύξηση πάνω από τα 880 ευρώ, με στόχο τα 950 ευρώ.

Φοροελαφρύνσεις: Από τον Ιανουάριο θα δείτε λιγότερη παρακράτηση φόρου στα εκκαθαριστικά σας, ειδικά αν έχετε παιδιά, λόγω των νέων φορολογικών συντελεστών.

4. Ακίνητα: Τέλος στη γραφειοκρατία με myPROPERTY

Από σήμερα, οι τροποποιητικές δηλώσεις για συστάσεις και καταργήσεις ιδιοκτησιών γίνονται μόνο ψηφιακά. Αυτό σημαίνει λιγότερες επισκέψεις στις ΔΟΥ και ταχύτερη ολοκλήρωση των συμβολαίων σας.

