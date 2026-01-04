Με μπαράζ πληρωμών και ευχάριστες ειδήσεις για τους μισθούς ξεκινά η πρώτη εβδομάδα του 2026. Από αύριο, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, μπαίνουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τις νέες αυξήσεις στους μισθούς μέσω των κλαδικών συμβάσεων.
1. Πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (5-9 Ιανουαρίου)
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το κονδύλι που θα διατεθεί αγγίζει τα εκατομμύρια ευρώ.
- Από τον ΕΦΚΑ: Θα καταβληθούν χρήματα για εφάπαξ, επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχήματος.
- Από τη ΔΥΠΑ: Πληρώνονται τα επιδόματα ανεργίας, το δώρο Χριστουγέννων (για όσους υπήρχαν εκκρεμότητες) και οι πληρωμές για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
2. Επίδομα Θέρμανσης: Οι επόμενες δόσεις
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης πληρωμής, οι δικαιούχοι αναμένουν τις επόμενες πιστώσεις.
- Πότε: Οι επόμενες δόσεις θα καταβληθούν εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, ανάλογα με τα τιμολόγια που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα myΘέρμανση.
- Υπενθύμιση: Η πληρωμή αφορά το σύνολο των καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα κ.λπ.).
3. Αυξήσεις Μισθών: Τι αλλάζει στις Συμβάσεις
Το 2026 φέρνει αυξήσεις στους μισθούς όχι μόνο μέσω του κατώτατου, αλλά και μέσω των κλαδικών συμβάσεων.
- Ποιοι επηρεάζονται: Εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισιτισμό και τράπεζες αναμένουν αναπροσαρμογές βάσει των νέων συμφωνιών.
- Κατώτατος Μισθός: Η διαδικασία για τη νέα αύξηση ξεκινά εντός του πρώτου τριμήνου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.
