Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα των χειμερινών εκπτώσεων του 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες προσφορές. Δείτε αναλυτικά πότε ξεκινούν επίσημα οι εκπτώσεις, πόσο θα διαρκέσουν και ποιες Κυριακές θα βρείτε ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα σε όλη τη χώρα.

Ημερομηνία έναρξης και διάρκεια

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν παραδοσιακά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026. Λήξη: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές

Βάσει της νομοθεσίας, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά τις εξής Κυριακές:

Κυριακή 11 Ιανουαρίου: (Προαιρετικά, πριν την έναρξη των εκπτώσεων).



(Προαιρετικά, πριν την έναρξη των εκπτώσεων). Κυριακή 18 Ιανουαρίου: Η πρώτη επίσημη Κυριακή των εκπτώσεων με ωράριο 11:00 – 20:00.

