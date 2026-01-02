Όλα όσα αλλάζουν από Δευτέρα: Πότε ανοίγουν τα σχολεία, οι εκπτώσεις και οι συντάξεις Φεβρουαρίου

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα θρανία. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ωράριο των καταστημάτων και τις πρώτες μεγάλες προσφορές της χρονιάς.

Οδηγός για γονείς, καταναλωτές και συνταξιούχους. Οι ημερομηνίες-κλειδιά για την επιστροφή στα θρανία, την πρεμιέρα των προσφορών και τις πληρωμές του ΕΦΚΑ.

Ο Ιανουάριος μπαίνει με γεμάτη ατζέντα, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Το Madata.gr συγκέντρωσε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να προγραμματίσετε τις επόμενες ημέρες σας.

1. Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος των διακοπών έχει ξεκινήσει. Μετά τον εορτασμό των Θεοφανίων, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Παρά τη σύγχυση των προηγούμενων ημερών, η επιστροφή στα θρανία θα γίνει κανονικά αμέσως μετά τη γιορτή των Φώτων και του Αγίου Ιωάννη

2. Χειμερινές Εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν οι προσφορές

Η αγορά ετοιμάζεται για τη μεγάλη "πρεμιέρα". Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Σημειώστε ότι την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοιχτά (προτεινόμενο ωράριο 11:00 - 18:00), δίνοντας την ευκαιρία για τις πρώτες εκπτωτικές αγορές.

3. Συντάξεις Φεβρουαρίου:

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών Προς το τέλος του μήνα αναμένονται οι πληρωμές των συντάξεων, οι οποίες φέρνουν και τις νέες αυξήσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

Τρίτη 27 Ιανουαρίου: Θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και οι νέοι συνταξιούχοι.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου: Θα πιστωθούν οι συντάξεις για ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και Σώματα Ασφαλείας.

Σημείωση: Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας κάθε πληρωμής.

