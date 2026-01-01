Από σήμερα αλλάζει ο οικονομικός χάρτης για εκατομμύρια νοικοκυριά. Αναλυτικά οι αυξήσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το "δώρο" για τους νέους έως 30 ετών και οι φορολογικές ανάσες.

Το 2026 μπαίνει με το "δεξί" για το πορτοφόλι των Ελλήνων. Από σήμερα, 1η Ιανουαρίου, τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα και οι αυξήσεις που φέρνουν περισσότερα καθαρά χρήματα σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο Madata.gr αποκωδικοποιούμε τις αλλαγές και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά παραδείγματα για να ξέρετε ακριβώς τι θα εισπράξετε.

1. Ιδιωτικός Τομέας: Πάνω από τα 900 ευρώ ο κατώτατος

Η ανοδική πορεία του κατώτατου μισθού συνεχίζεται, συμπαρασύροντας αυτόματα και μια σειρά από επιδόματα.

Πρακτικό Παράδειγμα: Ένας εργαζόμενος με δύο τριετίες (6 χρόνια προϋπηρεσίας):

Μέχρι χθες: Ο μισθός του ήταν περίπου 996 ευρώ (μεικτά).

Από σήμερα: Με τη νέα αύξηση, οι αποδοχές του αγγίζουν τα 1.040 ευρώ (μεικτά).

Το κέρδος: Η καθαρή αύξηση στην τσέπη του θα είναι περίπου 35-40 ευρώ τον μήνα, με το συνολικό ετήσιο όφελος (μαζί με δώρα) να ξεπερνά τα 550 ευρώ.

2. Δημόσιο: Μεγαλύτερες αυξήσεις για όσους έχουν παιδιά

Πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι επωφελούνται από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Στο δημόσιο, οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές είναι αισθητές:

Εισόδημα 20.000€:

Χωρίς παιδιά: Αύξηση 25€ /μήνα.

Με δύο παιδιά: Αύξηση 75€ /μήνα.

Με τρία παιδιά: Αύξηση 141,67€ /μήνα.

3. "Μπόνους" για τους Νέους έως 30 ετών: Μισθοί που... αλλάζουν πίστα

Η μεγάλη έκπληξη του 2026 αφορά τη νέα γενιά. Περίπου 70.000 νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για αποδοχές έως 20.000 ευρώ.

Νέος έως 25 ετών με μισθό 980€ (καθαρά): Από σήμερα θα παίρνει 1.071€. Κερδίζει δηλαδή έναν επιπλέον μισθό το χρόνο (+1.283€ ετήσιο όφελος).

Νέος έως 25 ετών με μισθό 1.250€ (καθαρά): Οι αποδοχές του εκτοξεύονται στα 1.427€ το μήνα (αύξηση 177€).

Νέος 26 έως 30 ετών με εισόδημα 20.000€: Θα δει καθαρή αύξηση 93€ το μήνα.

4. Συντάξεις: Η "ανάσα" του 2,5%

Από σήμερα οι συνταξιούχοι βλέπουν την ενσωμάτωση της νέας αύξησης 2,5%. Όσοι έχουν μηδενίσει την προσωπική διαφορά θα δουν ολόκληρο το ποσό, ενώ οι υπόλοιποι θα δουν τη διαφορά τους να μειώνεται σημαντικά.

5. Φορολογικές ελαφρύνσεις: ΕΝΦΙΑ και Τεκμήρια

ΕΝΦΙΑ: Έκπτωση 10% για όσους έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους για φυσικές καταστροφές.

Τεκμήρια: Μεσοσταθμική μείωση 30%, που "ξεμπλοκάρει" χιλιάδες φορολογούμενους από άδικες επιβαρύνσεις.

Madata Tip: Μην περιμένετε όλες τις αλλαγές στην πρώτη μισθοδοσία. Οι συντάξεις έχουν ήδη αρχίσει να πιστώνονται, ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι αυξήσεις θα φανούν ανάλογα με τον κύκλο πληρωμών της κάθε εταιρείας.

