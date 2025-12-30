Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αλλάζει το πλαίσιο χρέωσης στο νερό της ΕΥΔΑΠ, μετά την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΕΥ) να κάνει δεκτή την εισήγηση για τα νέα τιμολόγια, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Οι αλλαγές «κουμπώνουν» με το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που έχει δρομολογηθεί για να αντιμετωπιστεί η οξεία λειψυδρία στην Αττική, σε μια περίοδο που – όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές – η πρωτεύουσα βρίσκεται μπροστά στη σοβαρότερη κρίση επάρκειας νερού των τελευταίων τριάντα ετών.

Τι αλλάζει στους λογαριασμούς νερού

Η βασική μεταβολή αφορά τις πάγιες χρεώσεις: αυξάνεται κατά 1 ευρώ το πάγιο ύδρευσης και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση, πλέον ΦΠΑ, κάθε μήνα. Παράλληλα, προβλέπεται σαφής «ανάσα» για ομάδες που θεωρούνται πιο ευάλωτες οικονομικά ή κοινωνικά, καθώς μειώνονται τα τιμολόγια που τις αφορούν και μηδενίζεται οποιαδήποτε πάγια χρέωση για δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνους και υπερήλικες.

Σημαντική λεπτομέρεια που ξεκαθαρίζεται είναι ότι οι τιμές δεν αλλάζουν σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Με άλλα λόγια, η αναπροσαρμογή δεν εφαρμόζεται οριζόντια σε κάθε κυβικό, αλλά «χτίζεται» κυρίως πάνω στις πάγιες χρεώσεις, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των μεγάλων έργων που έχουν προγραμματιστεί.

Γιατί γίνονται οι αλλαγές: η λειψυδρία πιέζει την Αττική

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η στάθμη των ταμιευτήρων έχει υποχωρήσει σε ιδιαίτερα επισφαλή επίπεδα, γεγονός που οδηγεί σε επιτάχυνση των παρεμβάσεων. Η ΕΥΔΑΠ, όπως περιγράφεται, απαντά στην κατάσταση με ένα εκτεταμένο σχέδιο που περιλαμβάνει νέες υποδομές, αναβάθμιση των υφιστάμενων για πιο αποτελεσματική διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών εκατοντάδων χιλιομέτρων και ενισχυμένη παρακολούθηση του δικτύου για άμεσο εντοπισμό διαρροών.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθεί σε βάθος δεκαετίας. Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι διπλός: αφενός να μειωθούν οι άσκοπες απώλειες νερού στο δίκτυο και αφετέρου να «φρενάρει» η περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων, μέσω κυκλικής χρήσης νερού από μη οικιακούς καταναλωτές.

Τα έργα στην ύδρευση: 730 εκατ. ευρώ και «έξυπνοι» μετρητές

Στο σκέλος της ύδρευσης, η ΕΥΔΑΠ έχει προϋπολογίσει επενδύσεις συνολικού ύψους 730 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού που εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο, αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων αγωγών και εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι διαρροές.

Κυβερνητική πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων των τελευταίων 12 μηνών μεταξύ κυβέρνησης και ΕΥΔΑΠ το θέτει ευθέως: «Κάθε σταγόνα μετράει. Δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης, ούτε μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν σε ορισμένα παλαιά τμήματα του δικτύου καταγράφονται συχνά απώλειες νερού». Και προσθέτει ότι ο περιορισμός των απωλειών καθιστά την Αττική υδρολογικά πιο ανθεκτική, κάτι κρίσιμο σε μια περίοδο έντονων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Αποχέτευση και επαναχρησιμοποίηση: επενδύσεις περίπου 900 εκατ. ευρώ

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας των παρεμβάσεων αφορά την αποχέτευση, με επενδύσεις που ανέρχονται σε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα που ενισχύουν τη δευτερογενή αξιοποίηση «χρησιμοποιημένων» υδάτων, ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται από βιομηχανικές μονάδες αλλά και για αρδευτικούς σκοπούς, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Κομβικής σημασίας θεωρείται – σύμφωνα με δεύτερη πηγή που συμμετείχε στην προετοιμασία του εγχειρήματος – η επέκταση της εμβέλειας της ΕΥΔΑΠ στην ανατολική Αττική, όπου μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από βόθρους. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση 75.000 ακινήτων (περίπου 410.000 κάτοικοι) στο δίκτυο αποχέτευσης, την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (πέραν των πέντε που ήδη λειτουργούν) και παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια. Όπως περιγράφει η ίδια πηγή: «Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυκλικά υδάτινους πόρους και να μετατρέψουμε το αποχετευτικό σύστημα σε ασφαλή πάροχο νερού για βιομηχανικές ή αγροτικές εργασίες», ώστε να μειωθεί η πίεση στον Μόρνο και την Υλίκη και να προστατευτεί περισσότερο η Αττική απέναντι σε διακυμάνσεις της διαθεσιμότητας νερού.

«Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού»: τι δείχνουν τα αποθέματα

Παρά τα έργα και τις νέες χρεώσεις, το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι ο συναγερμός παραμένει. «Οι δύο μεγάλοι ταμιευτήρες στους οποίους βασίζεται η Αθήνα, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν χάσει το 40% και πλέον των αποθεμάτων τους τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλά ρυάκια στα οποία παραδοσιακά στηριζόμαστε για να καλυφθούν οι απώλειες στερεύουν, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά χιόνια στις βουνοκορφές», υπογραμμίζει τρίτη πηγή με εμπειρία στην υδρολογική κατάσταση της πρωτεύουσας και στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε πυκνοκατοικημένες πόλεις.

Και το συμπέρασμα έρχεται επίσης ξεκάθαρο: «Έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε πως απαιτούνται δύσκολες επιλογές από όλους μας, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι ακόμα χειρότερες».

Τι σημαίνει πρακτικά για τους καταναλωτές από το 2026

Για την πλειονότητα των νοικοκυριών, το νέο πλαίσιο μεταφράζεται σε επιβάρυνση που έρχεται κυρίως μέσω των παγίων (ύδρευση + αποχέτευση), ενώ για τις ευάλωτες ομάδες προβλέπεται μηδενική πάγια χρέωση. Το κεντρικό αφήγημα της απόφασης, όπως αποτυπώνεται στις πληροφορίες που δόθηκαν, είναι ότι οι προσαρμογές στα τιμολόγια συνδέονται με υποδομές που θεωρούνται «μονόδρομος» λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των ακραίων φαινομένων της κλιματικής κρίσης.

