Δεν πήρες την επιστροφή ενοικίου; Η τελευταία διορία για διόρθωση και πότε μπαίνουν τα λεφτά

Μία τελευταία ευκαιρία έχουν χιλιάδες ενοικιαστές για να διορθώσουν λάθη που τους κόστισαν χρήματα από την επιστροφή ενοικίου. Η προθεσμία για τις τροποποιητικές δηλώσεις λήγει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, χωρίς πρόστιμα και χωρίς επιπλέον φόρους, αρκεί οι αλλαγές να αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία του ενοικίου.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε μαζικά στην εκκαθάριση του Νοεμβρίου, όταν πολλοί φορολογούμενοι διαπίστωσαν ότι στους λογαριασμούς τους πιστώθηκαν πολύ μικρά ποσά – ακόμη και 20 ή 30 ευρώ. Ο λόγος; Σε αρκετές δηλώσεις είχε καταχωρηθεί το μηνιαίο μίσθωμα αντί για το ετήσιο, με αποτέλεσμα ο υπολογισμός της επιστροφής να γίνει λανθασμένα.

Πώς γίνεται η διόρθωση

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Οι φορολογούμενοι πρέπει:

να ανοίξουν τη δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2024,

να επιλέξουν τροποποιητική δήλωση,

να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία που αφορούν την κύρια κατοικία ή τη φοιτητική κατοικία τέκνου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ποσό του ενοικίου, το οποίο πρέπει να είναι ετήσιο, καθώς και στον IBAN, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην πληρωμή.

Πότε θα πληρωθούν όσοι διορθώσουν

Όσοι ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία έως την Τρίτη, αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Πόσα χρήματα επιστρέφονται

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλωθεί στο Ε1 και ισχύουν τα εξής ανώτατα όρια:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά

850 ευρώ με ένα παιδί

900 ευρώ με δύο παιδιά

+50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο

Σημειώνεται ότι η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν εφαρμόζεται αυτόματα. Ισχύει μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά τα αντίστοιχα όρια. Αν είναι χαμηλότερο, επιστρέφεται απλώς το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.

Τι πρέπει να θυμούνται οι ενοικιαστές

Η προθεσμία δεν πρόκειται να παραταθεί και μετά την Τρίτη δεν θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης χωρίς συνέπειες. Όσοι υποψιάζονται ότι αδικήθηκαν στην επιστροφή ενοικίου, καλούνται να ελέγξουν άμεσα τη δήλωσή τους, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει απώλεια χρημάτων που δικαιούνται.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα μητρότητας: Τι χρειάζεστε για την αίτηση και ποιες μητέρες το δικαιούνται