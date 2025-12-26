Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων του 2026, με τους καταναλωτές να προετοιμάζονται ήδη για αγορές σε χαμηλότερες τιμές μετά την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προγραμματισμό, οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας στους πολίτες σχεδόν ενάμιση μήνα για αγορές με μειωμένες τιμές.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στον θεσμό των εκπτώσεων δεν είναι υποχρεωτική. Όσα καταστήματα, ωστόσο, επιλέξουν να προχωρήσουν σε προσφορές, οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας, όπως αυτοί ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τι προβλέπεται για τις τιμές

Οι καταστηματάρχες που εφαρμόζουν εκπτώσεις υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος. Το μέτρο αυτό έχει στόχο την προστασία των καταναλωτών, ώστε να μπορούν να διαπιστώνουν αν η έκπτωση είναι πραγματική και να συγκρίνουν αξιόπιστα τις τιμές.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Χρήσιμες συμβουλές

Καθώς πλησιάζει η περίοδος των εκπτώσεων, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ειδικοί συστήνουν:

Έλεγχο διπλής αναγραφής τιμών, ώστε να επιβεβαιώνεται το πραγματικό όφελος της έκπτωσης.

Σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων πριν από κάθε αγορά.

Προσεκτικό έλεγχο ποιότητας, ειδικά σε εποχικά είδη που μπορεί να έχουν φθορές.

Ενημέρωση για την πολιτική επιστροφών, καθώς στις εκπτώσεις ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι.

Υπολογισμό μεταφορικών εξόδων στις ηλεκτρονικές αγορές, ώστε η έκπτωση να μην ακυρώνεται από το κόστος αποστολής.

Η σωστή ενημέρωση και η ψύχραιμη στάση αποτελούν το «κλειδί» για ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2026.

