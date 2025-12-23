Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Δείτε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς των 100.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του 2025, μοιράζοντας σημαντικά χρηματικά έπαθλα σε χιλιάδες φορολογούμενους. Πρόκειται για την πιο γενναιόδωρη κλήρωση της χρονιάς, καθώς εκτός από τα καθιερωμένα ποσά, δόθηκαν και μεγάλα έπαθλα των 100.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, 12 υπερτυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας, ενώ παράλληλα αποδίδονται και μικρότερα χρηματικά ποσά ύψους 1.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αδιάθετα έπαθλα προηγούμενων μηνιαίων κληρώσεων. Όλα τα ποσά είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Ποιοι συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη φορολοταρία

Στην κλήρωση έλαβαν μέρος φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, με ΑΦΜ στην Ελλάδα, τα οποία:

πραγματοποίησαν πληρωμές με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα εντός του 2025

υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος

Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει το ποσό των 50.000 ευρώ σε προηγούμενη μηνιαία κλήρωση της ΑΑΔΕ.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Κάθε 1 ευρώ που δαπανάται ηλεκτρονικά αντιστοιχεί σε έναν λαχνό, με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ. Ωστόσο, ισχύουν σημαντικές προσαυξήσεις:

Φορολογούμενοι με ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή χωρίς υποχρέωση υποβολής δήλωσης λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς

Νοικοκυριά με προστατευόμενα τέκνα κερδίζουν επιπλέον 50% λαχνούς για κάθε παιδί

Για εισοδήματα από 60.000 ευρώ και άνω, δεν προβλέπεται καμία προσαύξηση

Επιπλέον, όταν οι ηλεκτρονικές πληρωμές αντιστοιχούν στο 30%, 50% ή 70% (ή και περισσότερο) του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Πότε και πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Τα κέρδη πιστώνονται απευθείας και χωρίς τόκο στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχει δηλωθεί στο myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία». Όσοι νικητές δεν έχουν καταχωρίσει ΙΒΑΝ, έχουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης (23 Δεκεμβρίου) για να το δηλώσουν και να λάβουν το ποσό που τους αναλογεί.

Οι φορολογούμενοι μπορούν ήδη να ελέγξουν αν είναι ανάμεσα στους τυχερούς μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

