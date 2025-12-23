Συντάξεις: Αυξήσεις για 2,6 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι έχουν όφελος έως 700 ευρώ τον χρόνο

Καθολικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες καταβλήθηκαν προκαταβολικά λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας.

Για πρώτη φορά έπειτα από μια δεκαετία, και οι 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι είδαν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους. Μέχρι πρότινος, περισσότεροι από 670.000 συνταξιούχοι λάμβαναν μόνο «λογιστικές αυξήσεις», καθώς η προσωπική διαφορά απορροφούσε κάθε αναπροσαρμογή, χωρίς να αποτυπώνεται καθαρό όφελος στο ποσό που κατέληγε στον λογαριασμό τους.

Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Με κυβερνητική απόφαση, η προσωπική διαφορά καταργείται σταδιακά σε δύο φάσεις.

- Το 2026, οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά λαμβάνουν το 50% της αύξησης, δηλαδή 1,2%.

- Από το 2027, θα λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση.

Με τον τρόπο αυτό αίρεται μια στρέβλωση που επί χρόνια στερούσε από εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους τη δυνατότητα να δουν ουσιαστική ενίσχυση στο εισόδημά τους, πέραν των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων που δίνονταν κατά καιρούς.

Τρεις επιπλέον παρεμβάσεις το 2026

Η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν αποτελεί το μοναδικό μέτρο ενίσχυσης. Το 2026 εφαρμόζονται συνολικά τρεις πρόσθετες παρεμβάσεις, που ωφελούν συνταξιούχους όλων των εισοδηματικών κατηγοριών, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους και τη μεσαία τάξη.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων φτάνει τα 1,3 δισ. ευρώ.

Μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ

Τον Νοέμβριο καταβλήθηκε για πρώτη φορά η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Το δημοσιονομικό κόστος ανήλθε στα 360 εκατ. ευρώ, με το ποσό να αφορά κυρίως συνταξιούχους με ατομικό εισόδημα έως 1.000 ευρώ τον μήνα.

Καθώς η πλειονότητα όσων διατηρούν προσωπική διαφορά ανήκει σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία, πολλοί εξ αυτών είδαν διπλό όφελος: τόσο την ενίσχυση των 250 ευρώ όσο και την αύξηση λόγω της μερικής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Το μέτρο θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη βάση.

Αυξήσεις στις συντάξεις Ιανουαρίου

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου:

- 1,9 εκατομμύρια συνταξιούχοι έλαβαν ολόκληρη την αύξηση 2,4%.

- Περίπου 700.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έλαβαν αύξηση 1,2%, δηλαδή το 50% της γενικής αύξησης.

Το κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης ανήλθε στα 500 εκατ. ευρώ.

Φορολογικές ελαφρύνσεις

Παράλληλα, εφαρμόστηκαν αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης, με αποτέλεσμα μειωμένη παρακράτηση φόρου στις συντάξεις από τον Ιανουάριο.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος των μειώσεων άμεσων φόρων για μισθωτούς και συνταξιούχους φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αφορούν κυρίως συνταξιούχους με μηνιαίες αποδοχές από 750 ευρώ και άνω, με το όφελος να αυξάνεται όσο υψηλότερη είναι η σύνταξη.

Συνδυαστικό όφελος για χιλιάδες συνταξιούχους

Χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβάνουν και τις τέσσερις ενισχύσεις, ενώ η πλειονότητα επωφελείται από δύο ή τρεις παρεμβάσεις, οδηγώντας σε σταθερή βελτίωση των εισοδημάτων τους.

Ενδεικτικά παραδείγματα

- Σύνταξη 830 ευρώ, χωρίς προσωπική διαφορά: ενίσχυση 250 ευρώ, αύξηση 2,4%, μείωση φόρου – ετήσιο όφελος 515 ευρώ.

- Σύνταξη 916 ευρώ, με προσωπική διαφορά: ενίσχυση 250 ευρώ, αύξηση 1,2%, μείωση φόρου – ετήσιο όφελος 422 ευρώ.

- Σύνταξη 1.080 ευρώ, χωρίς προσωπική διαφορά: ενίσχυση 250 ευρώ, αύξηση 2,4%, μείωση φόρου – ετήσιο όφελος 646 ευρώ.

- Σύνταξη 1.330 ευρώ: αύξηση 2,4% και μείωση φόρου – ετήσιο όφελος 528 ευρώ.

- Σύνταξη 1.670 ευρώ: αύξηση 2,4% και μείωση φόρου – ετήσιο όφελος 700 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για τις συντάξεις, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση απωλειών προηγούμενων ετών και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

