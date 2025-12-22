Νυχτερινό «μπλακ άουτ» στον Κεραμεικό: Λουκέτο 48 ωρών και καμπάνα 20.000€ από την ΑΑΔΕ

Στο στόχαστρο των φορολογικών Αρχών βρέθηκε ακόμη ένα γνωστό νυχτερινό club της Αθήνας, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη νυχτερινή διασκέδαση.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Κεραμεικός, στο πλαίσιο της ειδικής δράσης με την ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», η οποία επικεντρώνεται σε νυχτερινά κέντρα με αυξημένο τζίρο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις, καθώς τα συστήματα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 20 λεπτών, οι ελεγκτές κατέγραψαν ότι δεν εκδόθηκαν εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες που βρίσκονταν στον χώρο.

Για τις παραβάσεις αυτές, στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε και η άμεση σφράγισή της για 48 ώρες. Το «λουκέτο» τέθηκε σε ισχύ άμεσα, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε πρακτικές φοροδιαφυγής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένος έλεγχος των βιβλίων και των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σε βάθος χρόνου, προκειμένου να αξιολογηθεί συνολικά η φορολογική της συμπεριφορά και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο στοχευμένων ελέγχων της ΑΑΔΕ σε δημοφιλείς χώρους διασκέδασης, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, όταν η κίνηση και οι εισπράξεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα παιδιού Α21: Πότε καταβάλλεται η τελευταία πληρωμή του 2025