Τι αλλάζει στις συντάξεις το 2026: Αυξήσεις, προσωπική διαφορά και εισφορά αλληλεγγύης

Οι βασικές παρεμβάσεις που θα διαμορφώσουν το ύψος των συντάξεων το 2026 έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς το υπουργείο Εργασίας ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό για την αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,4%, τη νέα διαδικασία μείωσης της προσωπικής διαφοράς και την τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Το πακέτο των μέτρων επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους και θα αποτυπωθεί ήδη στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, όταν θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου.

Αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις

Η αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων για το 2026 διαμορφώνεται στο 2,4%, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις. Η αύξηση θα φανεί άμεσα, καθώς θα ενσωματωθεί στις συντάξεις Ιανουαρίου που καταβάλλονται στο τέλος Δεκεμβρίου.

Σε μηνιαία βάση, οι αυξήσεις κυμαίνονται:

- περίπου 12 ευρώ για συντάξεις γύρω στα 500 ευρώ,

- έως 72 ευρώ για συντάξεις που προσεγγίζουν τα 3.000 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι προσαυξήσεις κυμαίνονται από 144 έως 864 ευρώ, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα σε όλο το φάσμα των συνταξιούχων.

Προσωπική διαφορά: Τι αλλάζει από το 2026

Ιδιαίτερη σημασία έχει το νέο πλαίσιο για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά. Από το 2026:

- Μόνο το 50% της ετήσιας αύξησης (δηλαδή 1,2%) θα καταβάλλεται ως καθαρή αύξηση.

- Το υπόλοιπο 1,2% θα χρησιμοποιείται για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, με στόχο τον πλήρη μηδενισμό της έως το τέλος του 2027.

Η ρύθμιση κατατάσσει τους συνταξιούχους σε τρεις κατηγορίες:

1. Χωρίς προσωπική διαφορά έως το τέλος του 2025: λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση 2,4%.

2. Με προσωπική διαφορά μικρότερη από το 50% της αύξησης: εφαρμόζεται συμψηφισμός και καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό, όχι όμως μικρότερο από το 50% της συνολικής αύξησης.

3. Με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το 50% της αύξησης: λαμβάνουν το 50% της αύξησης, ενώ το υπόλοιπο 50% χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι αυξήσεις θα καταβάλλονται πλήρως σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς.

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Νέα όρια και κλίμακες

Για να αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω της αύξησης των συντάξεων, οι κλίμακες της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων τιμαριθμοποιούνται επίσης κατά 2,4%. Έτσι:

Το όριο απαλλαγής ανεβαίνει στα 1.468,41 ευρώ, από 1.434 ευρώ το 2025.

Περίπου 400.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να υπόκεινται στην εισφορά, καθώς οι αποδοχές τους υπερβαίνουν το νέο όριο. Οι νέες κλίμακες διαμορφώνονται ως εξής:

- 3% για συντάξεις από 1.468 έως 1.783 ευρώ,

- 6% για 1.784 έως 2.097 ευρώ,

- 7% για 2.098 έως 2.412 ευρώ,

- 9% για 2.413 έως 2.726 ευρώ,

- 10% για 2.727 έως 3.041 ευρώ,

- 12% για 3.042 έως 3.356 ευρώ,

- 13% για 3.357 έως 3.670 ευρώ,

- 14% για αποδοχές άνω των 3.671 ευρώ.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το νέο πλαίσιο για το 2026 επιχειρεί να συνδυάσει την ενίσχυση των συντάξεων με τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τη συγκράτηση των κρατήσεων, διαμορφώνοντας από νωρίς το εισοδηματικό τοπίο της επόμενης χρονιάς για τους συνταξιούχους.

Διαβάστε ακόμα: Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία ΑΑΔΕ: 1,2 εκατ. ευρώ σε 12 τυχερούς – Πότε γίνεται η μεγάλη κλήρωση