Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς εντοπίζονται τα «αδήλωτα» χρήματα

Σε εκτεταμένους και βαθύτερους ελέγχους τραπεζικών λογαριασμών προχωρούν οι φορολογικές αρχές, αξιοποιώντας πλέον πλήρως τα ψηφιακά τους εργαλεία. Η ΑΑΔΕ «χαρτογραφεί» την οικονομική δραστηριότητα χιλιάδων φορολογουμένων, βάζοντας στο στόχαστρο καταθέσεις, επενδύσεις και συναλλαγές που δεν συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ήδη, περισσότεροι από 1.700 τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων έχουν ελεγχθεί, καθώς υπήρχαν ενδείξεις φοροδιαφυγής ή απόκρυψης εισοδημάτων. Οι έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι τα χρήματα που διακινούνται δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τις φορολογικές δηλώσεις.

Δεν ελέγχονται μόνο οι καταθέσεις

Η εφορία πλέον δεν περιορίζεται στις απλές κινήσεις ενός λογαριασμού. Στο «ραντάρ» μπαίνουν δάνεια, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, επενδυτικά προϊόντα, ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets), ρέπος, μετοχές, ασφαλιστικά προϊόντα, ακόμη και τραπεζικές θυρίδες. Στόχος είναι να σχηματιστεί πλήρης εικόνα της οικονομικής συμπεριφοράς κάθε ΑΦΜ.

Ο έλεγχος ξεκινά όταν τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν επαρκούν για να καλύψουν καταθέσεις, αγορές περιουσιακών στοιχείων, αποπληρωμές δανείων ή υψηλή κατανάλωση.

Ποια «σήματα» ενεργοποιούν τον έλεγχο

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων περιπτώσεων που τραβούν την προσοχή της εφορίας είναι:

Μεγάλες καταθέσεις που δεν συμβαδίζουν με χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα

Συχνές εισροές μικρών ποσών, που ενδέχεται να υποδηλώνουν αδήλωτη δραστηριότητα

Αγορές ακινήτων, οχημάτων ή άλλων ακριβών περιουσιακών στοιχείων χωρίς επαρκή δικαιολόγηση

Κλάδοι και επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο

Πληροφορίες από τρίτους, καταγγελίες ή διασταυρώσεις με δεδομένα του εξωτερικού



Πώς γίνεται ο πλήρης τραπεζικός έλεγχος

Οι φορολογικές αρχές εξετάζουν:

Τα εισερχόμενα ποσά, που πρέπει να τεκμηριώνονται με αποδείξεις, συμβάσεις ή τραπεζικά παραστατικά

Τα εξερχόμενα ποσά, ειδικά όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν εμφανώς τα δηλωμένα έσοδα

Τη συνολική μεταβολή της περιουσίας, όπως νέες αγορές, αποταμιεύσεις ή επενδύσεις



Το ψηφιακό «όπλο» της εφορίας

Κεντρικό ρόλο στους ελέγχους παίζει το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP, μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ ζητά –χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση– άρση τραπεζικού και χρηματοοικονομικού απορρήτου, εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία για περίοδο έως και πέντε ετών.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν λογαριασμούς καταθέσεων, επενδύσεις, κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια και θυρίδες, δίνοντας στις αρχές πλήρη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας.

Τι σημαίνει «προσαύξηση περιουσίας»

Όταν εντοπίζεται διαφορά μεταξύ δηλωμένων εισοδημάτων και πραγματικών χρηματικών ροών, η εφορία θεωρεί το ποσό ως φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη πηγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται φόρος που φτάνει το 33% επί της αδικαιολόγητης διαφοράς.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων εντάσσεται στη στρατηγική της ΑΑΔΕ για ταχύτερο εντοπισμό της φοροδιαφυγής και περιορισμό του «μαύρου» χρήματος, με την τεχνολογία να παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο.

