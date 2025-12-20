Πώς πληρώνονται οι αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Αναλυτική ενημέρωση για το πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εξέδωσε η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων.

Ποιες ημέρες είναι υποχρεωτική αργία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας ορίζονται:

25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) – Πέμπτη

26 Δεκεμβρίου – Παρασκευή

1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) – Πέμπτη

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνια) – Τρίτη

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι:

Απαγορεύεται η απασχόληση και η λειτουργία επιχειρήσεων, εκτός όσων λειτουργούν νόμιμα σε αργίες

Δεν συμψηφίζεται ρεπό με αργία

Οι αργίες δεν αφαιρούνται από την κανονική άδεια

Πώς πληρώνονται οι εργαζόμενοι

Επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Ημερομίσθιοι: λαμβάνουν κανονικά το ημερομίσθιό τους

Μισθωτοί: πληρώνονται κανονικά τον μηνιαίο μισθό, χωρίς προσαύξηση

Αν κατ’ εξαίρεση ζητηθεί εργασία:

Μισθωτοί: προσαύξηση 1/25 του μισθού + 75% στο ωρομίσθιο

Ημερομίσθιοι: ένα επιπλέον ημερομίσθιο + 75% προσαύξηση



Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα

Ημερομίσθιοι: ημερομίσθιο + 75% προσαύξηση στο ωρομίσθιο

Μισθωτοί: 75% προσαύξηση στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες εργασίας

Αν η εργασία ξεπερνά τις 5 ώρες, προβλέπεται αναπληρωματικό ρεπό 24 ωρών την επόμενη εβδομάδα.

Τι άλλο πρέπει να προσέξετε

Αν η εργασία σε αργία ξεπερνά το 40ωρο, ισχύει και υπερεργασία / υπερωρία

Αν προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι από ΣΣΕ, κανονισμό ή έθιμο, αυτοί υπερισχύουν



Οι αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προστατεύονται αυστηρά από τον νόμο. Όσοι εργάζονται, δικαιούνται σαφείς προσαυξήσεις και ρεπό, ενώ κάθε διαφορετική πρακτική θεωρείται παράνομη.

Αν εργάζεστε τις γιορτές, αξίζει να γνωρίζετε ακριβώς τι δικαιούστε.

