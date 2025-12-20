Ένα νέο κύμα παρεμβάσεων σε εισοδήματα και φόρους φέρνει το 2026, μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των συντάξεων, η περαιτέρω ελάφρυνση της φορολογίας, καθώς και μια ακόμη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού μαζί με τα επιδόματα που συνδέονται άμεσα με αυτόν.

Το πακέτο μέτρων αγγίζει ευρύ φάσμα πολιτών: μισθωτούς και συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, νέους στην αγορά εργασίας, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικιστικές περιοχές. Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των αλλαγών εκτιμάται σε 2,9 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

Ωστόσο, τα οφέλη δεν θα φανούν όλα ταυτόχρονα. Οι φοροελαφρύνσεις και οι ενισχύσεις θα αποτυπωθούν σταδιακά στην καθημερινότητα των δικαιούχων, με το χρονοδιάγραμμα να εκτείνεται από το τέλος του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026.

Αύξηση συντάξεων και «ψαλίδι» στην προσωπική διαφορά

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου 2025 στους δικαιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ και του ΝΑΤ. Οι συντάξεις είναι αυξημένες κατά 2,4%, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα με μειωμένους συντελεστές που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2026.

Από το νέο έτος, για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους η προσωπική διαφορά μειώνεται στο μισό – πριν καταργηθεί πλήρως το 2027 – γεγονός που σημαίνει ότι θα συμψηφίζεται μόνο το 50% της αύξησης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο καταβλήθηκε η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η επιστροφή ενός ενοικίου.

Υψηλότερο καθαρό εισόδημα από τη μείωση της παρακράτησης

Από 1.1.2026 τίθεται σε ισχύ η νέα φορολογική κλίμακα. Μεγάλες κατηγορίες φορολογουμένων θα ωφεληθούν από τη μείωση της παρακράτησης φόρου λόγω χαμηλότερων συντελεστών, κάτι που μεταφράζεται σε υψηλότερο καθαρό εισόδημα.

Το όφελος είναι μεγαλύτερο για τους μισθωτούς με παιδιά, εξαιτίας της επιπλέον μείωσης των συντελεστών που προβλέπεται για τις οικογένειες. Περισσότερο κερδισμένοι εμφανίζονται οι νέοι, για τους οποίους οι φορολογικοί συντελεστές μηδενίζονται.

Τον Ιανουάριο του 2026 θα καταβληθούν επίσης αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 75.000 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ποσά που περιλαμβάνουν και αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025.

Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία, οι κάτοικοι των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων θα καταβάλλουν μειωμένο ΦΠΑ κατά 30%, ενώ όλα τα νοικοκυριά με συνδρομητική τηλεόραση απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος που ισχύει σήμερα.

Στο μισό ο ΕΝΦΙΑ και χαμηλότερα τεκμήρια

Τον Μάρτιο του 2026, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα δουν μείωση 50% στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου, το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους.

Τον ίδιο μήνα, περίπου 470.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο λόγω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Σημαντικό όφελος θα έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν εκτός Αττικής σε μικρούς οικισμούς και ακριτικές περιοχές, καθώς το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%.

Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο του 2026 θα υπάρξει νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στα 880 ευρώ. Η αναπροσαρμογή θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων, αλλά και των ανέργων, μέσω της αντίστοιχης αύξησης στο επίδομα ανεργίας.

Παράλληλα, αυξήσεις θα δουν το επίδομα μητρότητας, το επίδομα τριετιών, οι αμοιβές υπερωριών και μια σειρά ακόμη επιδομάτων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό.

Τι σημαίνει πρακτικά για την τσέπη σου;

Οι αλλαγές έρχονται σταδιακά, αλλά αφορούν πολλούς. Αν είσαι μισθωτός, συνταξιούχος, γονέας ή επαγγελματίας σε μικρό οικισμό, αξίζει να παρακολουθείς το χρονοδιάγραμμα μήνα-μήνα για να δεις πότε και πώς θα φανεί το όφελος στο εισόδημά σου.

