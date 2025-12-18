Φοροδιαφυγή: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα φωτιά το 2026

Αντιμέτωποι με σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις κινδυνεύουν να βρεθούν το 2026 χιλιάδες φορολογούμενοι, εφόσον δεν έχουν καλύψει μέσα στο 2025 το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών αποδείξεων. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει πρόσθετο φόρο για όσους δεν πραγματοποιήσουν δαπάνες ίσες με το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να καλύψουν το 30% του δηλωθέντος εισοδήματός τους με αγορές και πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, e-banking και άλλων ηλεκτρονικών τρόπων συναλλαγής. Το ανώτατο ποσό δαπανών που λαμβάνεται υπόψη φτάνει τις 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το απαιτούμενο ποσό δεν συμπληρωθεί, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ύψους 22% επί της διαφοράς των αποδείξεων που λείπουν.

Πώς «χτίζεται» το πρόστιμο – Παραδείγματα

Ενδεικτικά, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες ύψους 6.000 ευρώ. Αν οι αποδείξεις φτάνουν μόνο τις 5.000 ευρώ, τότε η διαφορά των 1.000 ευρώ φορολογείται με 22%, οδηγώντας σε επιπλέον φόρο 220 ευρώ.

Η επιβάρυνση αυτή προστίθεται στον φόρο εισοδήματος και καταβάλλεται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Τι ισχύει για ζευγάρια και κοινές δηλώσεις

Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, το ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών δηλώνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Ωστόσο, αν ο ένας καλύπτει το απαιτούμενο όριο και περισσεύουν αποδείξεις, το πλεονάζον ποσό μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο, ώστε να αποφευχθεί το πρόστιμο.

Ποιες δαπάνες μετρούν και ποιες όχι

Στις δαπάνες που υπολογίζονται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων και ειδών καθημερινής χρήσης

- Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός

- Υπηρεσίες επισκευών

- Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, κοινοχρήστων, ασφαλίστρων

- Ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, νοσήλια και δίδακτρα

Αντίθετα, δεν προσμετρώνται πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους, τέλη προς το Δημόσιο, καθώς και αγορές ακινήτων, οχημάτων, σκαφών ή επενδυτικών προϊόντων.

Ποιοι εξαιρούνται από το μέτρο

Από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως:

Φορολογούμενοι ηλικίας 70 ετών και άνω

- Κάτοικοι μικρών χωριών έως 500 κατοίκους ή νησιών έως 3.100 κατοίκους που δεν είναι τουριστικοί προορισμοί

- Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

- Για τις ομάδες αυτές δεν προβλέπεται επιπλέον φόρος, ακόμη και αν δεν καλύψουν το όριο του 30%.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Η προσεκτική παρακολούθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα στο 2025 είναι κρίσιμη, καθώς το πρόστιμο επιβάλλεται αυτόματα κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. Η χρήση καρτών και ηλεκτρονικών πληρωμών σε καθημερινές αγορές μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις και πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Διαβάστε ακόμα: Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Ανοικτά σήμερα Κυριακή