Επίδομα παιδιού Α21: Νωρίτερα η πληρωμή πριν τις γιορτές – Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Ανάσα ρευστότητας για χιλιάδες οικογένειες φέρνει η απόφαση του ΟΠΕΚΑ να επισπεύσει την καταβολή της έκτης (ΣΤ) δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2025, λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να καλύψουν αυξημένες οικογενειακές ανάγκες ενόψει των γιορτών. Ειδικότερα, η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος θα πιστωθεί επίσημα τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σε όσους έχουν υποβάλει σωστά και οριστικά την αίτηση Α21.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, μέσω των ΑΤΜ.

Πώς υπολογίζεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος παιδιού καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες:

τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση Α21 του 2025

το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά:

η σχολική μονάδα

η τάξη φοίτησης

ο αριθμός μητρώου μαθητή

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση εγκρίνεται και προχωρά στην πληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να υποβάλει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Υπενθυμίζεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή της δόσης.

