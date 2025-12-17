Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, με στόχο να αυξηθεί άμεσα η προσφορά ενοικιαζόμενων κατοικιών και να συγκρατηθούν οι τιμές των μισθωμάτων, που συνεχίζουν να επιβαρύνουν σοβαρά τα ελληνικά νοικοκυριά. Το νέο πακέτο παρεμβάσεων ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

Η κυβερνητική στρατηγική κινείται σε πολλαπλά επίπεδα και συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, αυστηρότερες ρυθμίσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση, αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων και στοχευμένη στήριξη συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, ιδιαίτερα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Τα έξι βασικά μέτρα του σχεδίου

1. Εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων

Προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση παλαιών και κλειστών κατοικιών. Η επιδότηση θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Το εισοδηματικό όριο για ζευγάρια ορίζεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

2. Επιστροφή δύο ενοικίων σε εργαζόμενους του Δημοσίου

Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης θα λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ώστε να διευκολυνθεί η παραμονή τους σε περιοχές με αυξημένες στεγαστικές δυσκολίες.

3. Αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτιρίων

Δρομολογούνται τοπικά σχέδια αναβάθμισης κρατικών και δημοτικών ακινήτων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, με σκοπό τη μετατροπή τους σε κατοικίες για δημόσιους υπαλλήλους.

4. Περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση

Οι ισχύουσες ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου ισχύει απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης, κάθε ακίνητο που αλλάζει ιδιοκτήτη θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη

Θεσπίζεται νέο πλαίσιο για κατασκευαστικές εταιρείες που θα ανεγείρουν ή θα μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά για ενοικίαση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος, ενώ το ανώτατο ύψος ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. Ταχύτερες πολεοδομικές διαδικασίες

Με ειδική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή ακίνητα θα μπορούν να μετατρέπονται πιο γρήγορα σε κατοικίες, εντασσόμενα σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα.

Το στεγαστικό ζήτημα αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα του οικονομικού σχεδιασμού για το 2026, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων, αλλά ως παράγοντας που απορροφά πλέον δυσανάλογο ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί στην πράξη, με την κυβέρνηση να ποντάρει στην άμεση ενεργοποίηση ακινήτων που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς.

