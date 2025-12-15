Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής η πληρωμή όλων των συντάξεων. Ποιες θα είναι οι αυξήσεις

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πληρωμές πριν τα Χριστούγεννα, αυξήσεις 2,4% και τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά

Πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων θα δουν οι συνταξιούχοι τα χρήματα των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις καταβολές να ολοκληρώνονται έως το απόγευμα της Παρασκευής. Τα ποσά θα εμφανιστούν αυξημένα κατά 2,4% σε μεικτή βάση, καθώς η ετήσια αναπροσαρμογή έχει ήδη ενσωματωθεί στη σύνταξη και δεν θα δοθεί ως ξεχωριστό ποσό.

Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο ημερομηνίες, ανάλογα με το Ταμείο. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων (μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ακολουθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ. Τα χρήματα, όπως συνηθίζεται, θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Παράλληλα με την αύξηση, τίθεται σε εφαρμογή για πρώτη φορά και η μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016. Η αλλαγή αυτή διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων που θα δουν πραγματική ενίσχυση στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν κάθε μήνα, έστω και περιορισμένη.

Στην πράξη, όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν προσωπική διαφορά θα καρπωθούν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%. Εκείνοι με μικρή προσωπική διαφορά, χαμηλότερη από το μισό της αύξησης, θα δουν αύξηση τουλάχιστον ίση με το 50% αυτής. Για όσους η προσωπική διαφορά παραμένει υψηλότερη, το ήμισυ της αύξησης θα συμψηφιστεί, μειώνοντας όμως αισθητά την «απόσταση» σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Σημαντική αλλαγή έρχεται από το 2027, καθώς οι αυξήσεις θα αποδίδονται πλέον στο σύνολό τους, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί έως το τέλος του 2026. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά όλοι οι συνταξιούχοι θα συμμετέχουν πλήρως στις ετήσιες αναπροσαρμογές.

Ωστόσο, παρά τη φετινή αύξηση, τα πραγματικά εισοδήματα παραμένουν χαμηλά για την πλειονότητα των συνταξιούχων. Περισσότεροι από τους μισούς λαμβάνουν έως 940 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ πάνω από το ένα τρίτο ζει με ποσά που δεν ξεπερνούν τα 658 ευρώ. Σχεδόν τρεις στους δέκα περιορίζονται σε καθαρές αποδοχές έως 564 ευρώ, γεγονός που μειώνει αισθητά το πρακτικό όφελος της αύξησης, ειδικά σε συνθήκες αυξημένου κόστους ζωής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις συνταξιουχικών οργανώσεων, οι απώλειες εισοδημάτων από το 2010 έως σήμερα ξεπερνούν τα 130 δισ. ευρώ, ενώ και το 2026 αναμένονται επιπλέον επιβαρύνσεις από κρατήσεις υπέρ υγείας και λοιπούς συμψηφισμούς. Υπό αυτές τις συνθήκες, η καταβολή των αυξημένων συντάξεων πριν τα Χριστούγεννα λειτουργεί περισσότερο ως μια προσωρινή οικονομική ανάσα, παρά ως ουσιαστική αποκατάσταση των απωλειών της προηγούμενης δεκαετίας.

