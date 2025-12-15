Δώρο Χριστουγέννων 2025: Υπολογισμός, προθεσμίες και δικαιώματα εργαζομένων

Διευκρινίσεις για το δώρο Χριστουγέννων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δίνουν η ΓΣΕΕ και το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, απαντώντας στα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους μισθωτούς λίγο πριν τις γιορτές.

Όσοι θέλουν, μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το ποσό που δικαιούνται μέσω της online εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ στον σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php

Η κατοχύρωση του δώρου

Το δώρο Χριστουγέννων, μαζί με το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, έχει κατοχυρωθεί περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του 2010 (άρθρο 1) για εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, το ισχύον πλαίσιο για τα δώρα είναι δημοσίας τάξεως (άρθρα 142-149 Π.Δ. 62/2025 και άρθρο 1 του Ν. 1082/1980), πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται και θεωρείται άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία που τα καταργεί ή τα περιορίζει, καθώς και παραίτηση του εργαζομένου από την αξίωση καταβολής τους.

Ποιοι το δικαιούνται

Με βάση τη νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται δώρα εορτών.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής (μισθός ή ημερομίσθιο).

Η περίοδος που «μετράει» για το δώρο Χριστουγέννων είναι από 1η Μαΐου έως και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

- Όσοι εργάστηκαν χωρίς διακοπή όλο το διάστημα 1/5–31/12, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο:

- έναν μηνιαίο μισθό (αν αμείβονται με μισθό) ή

- 25 ημερομίσθια (αν αμείβονται με ημερομίσθιο).

- Αν η εργασιακή σχέση δεν κάλυψε όλο το διάστημα, το δώρο καταβάλλεται αναλογικά ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια (ανάλογα με το πώς αμείβεται ο εργαζόμενος) για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σχέσης εργασίας.

Ακόμη και αν κάποιος εργάστηκε λιγότερο από 19 ημέρες, δικαιούται το αντίστοιχο κλάσμα.

Στον χρόνο υπολογισμού συνυπολογίζονται και οι νόμιμες απουσίες (π.χ. ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας). Για την ασθένεια συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας» (όπου δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας), ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα για τα οποία καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Σημειώνεται ότι τα δώρα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Πότε καταβάλλεται

Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί έως την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους (άρθρο 149 Π.Δ. 62/2025). Ο εργοδότης μπορεί να το πληρώσει και νωρίτερα.

Επιπλέον:

- υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και φόρο μισθωτών υπηρεσιών,

- βάση υπολογισμού αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στις 10 Δεκεμβρίου,

- αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της ημέρας λύσης.

Τι θεωρείται «τακτικές αποδοχές»

Ως μισθός/ημερομίσθιο για το δώρο λαμβάνεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Σε αυτές, σύμφωνα με τη νομολογία, περιλαμβάνονται (μεταξύ άλλων) και:

- το επίδομα αδείας (αναλογία με συντελεστή 0,041666 πάνω στο ποσό του δώρου — π.χ. δώρο 900 ευρώ → 938 ευρώ),

- αμοιβές νόμιμης υπερωρίας, υπερεργασίας όταν δίνονται τακτικά,

- αμοιβή για εργασία Κυριακές/εξαιρέσιμες/νυχτερινά, όταν η απασχόληση είναι τακτική,

- η αξία χορηγούμενου γάλακτος,

- πριμ παραγωγικότητας όταν δίνεται συστηματικά,

- φιλοδωρήματα από τρίτους,

- οδοιπορικά όταν δεν εξαρτώνται από μετακινήσεις/λογαριασμούς και δεν διακόπτονται σε άδεια/ασθένεια,

- αμοιβές από προμήθειες,

- επίδομα κατοικίας,

- επίδομα ισολογισμού όταν καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

- Ωρομίσθιοι: ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον μέσο όρο αποδοχών του διαστήματος 1/5/2025–31/12/2025.

- Μερική απασχόληση: ίδιος αριθμός «ημερομισθίων» που αντιστοιχεί, αλλά με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης από 01/05/2025 έως 31/12/2025.

- Εκ περιτροπής/διαλείπουσα εργασία: δικαιούνται 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια στο διάστημα 01/05/2025–31/12/2025.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ισχύει προσαύξηση με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Πότε παραγράφεται η αξίωση

Με βάση το άρθρο 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα, οι αποδοχές των δώρων στον ιδιωτικό τομέα παραγράφονται μετά από πενταετία, από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές.

Αν δεν σας καταβληθεί το δώρο: τι κάνετε

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12/25.

Αν δεν πληρωθεί έγκαιρα:

- οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά,

- η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για ατομική δίωξη και στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας,

- υπάρχει δικαίωμα να γίνει μήνυση απευθείας στο Α.Τ. και να ζητηθεί η εφαρμογή του αυτοφώρου.

Στη μηνυτήρια αναφορά πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και, αν είναι δυνατό, τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, καθώς η αυτόφωρη διαδικασία διαρκεί έως 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, οι Επιθεωρητές έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, με ελέγχους και ετοιμότητα για την εφαρμογή του αυτοφώρου και των κυρώσεων.

