Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων 2025 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 21ης Δεκεμβρίου συμπίπτει με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πληρωμή πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, διαφορετικά η καταβολή θεωρείται εκπρόθεσμη και επισύρει κυρώσεις.

Το Δώρο Χριστουγέννων θα πιστωθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον προσωπικό λογαριασμό του εργαζόμενου, με σαφή αναγραφή στην αιτιολογία «Δώρο Χριστουγέννων 2025». Δεν επιτρέπεται η πληρωμή σε μετρητά, ούτε σε είδος, όπως κουπόνια ή επιταγές.

Ποιοι θα λάβουν μεγαλύτερο Δώρο φέτος

Ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι απασχολήθηκαν χωρίς διακοπή από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Συγκεκριμένα:

Οι μισθωτοί λαμβάνουν έναν πλήρη μηνιαίο μισθό

Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται 25 ημερομίσθια

Αυξημένο ποσό θα λάβουν επίσης όσοι είχαν υψηλότερες αποδοχές στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του Δώρου. Όσο μεγαλύτερος ο μισθός εκείνη την ημέρα, τόσο υψηλότερο και το καταβαλλόμενο ποσό.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται οι νόμιμες άδειες, όπως η ετήσια άδεια, η άδεια μητρότητας και η σπουδαστική άδεια. Επιπλέον, τα λεγόμενα «τριήμερα ασθενείας» προσμετρώνται κανονικά, σε αντίθεση με τις ημέρες κατά τις οποίες καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από ασφαλιστικό φορέα.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για το Δώρο Χριστουγέννων εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Για πλήρη απασχόληση σε όλο το διάστημα, καταβάλλεται ολόκληρο το Δώρο

Για μικρότερη διάρκεια εργασίας, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά

Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια. Ακόμη και αν η απασχόληση ήταν μικρότερη των 19 ημερών, καταβάλλεται το αντίστοιχο κλάσμα.

Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτές που ίσχυαν στις 10 Δεκεμβρίου. Αν η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί νωρίτερα, τότε χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της τελευταίας ημέρας απασχόλησης.

Τι ισχύει για τη μερική απασχόληση

Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση λαμβάνουν Δώρο Χριστουγέννων ανάλογο με τις πραγματικές αποδοχές και τον χρόνο εργασίας τους κατά το διάστημα από 1/5 έως 31/12. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση ή διαφοροποίηση ως προς το δικαίωμα, παρά μόνο ως προς το ύψος του ποσού.

Παραίτηση ή απόλυση: Ποιοι το δικαιούνται

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και όσοι αποχώρησαν από την εργασία τους, είτε με παραίτηση είτε με απόλυση, υπό την προϋπόθεση ότι:

η εργασιακή σχέση ξεκίνησε μετά την 1η Μαΐου 2025 και

έληξε έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2025

Σε αυτές τις περιπτώσεις καταβάλλεται αναλογικό ποσό, με βάση τον χρόνο απασχόλησης και τις αποδοχές κατά τη λύση της σύμβασης.

Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή

Η μη έγκαιρη πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555.

Σε περίπτωση καταγγελίας:

συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα

ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία

διενεργούνται έλεγχοι στις επιχειρήσεις και επιβάλλονται πρόστιμα

Παράλληλα, εργαζόμενοι ή σωματεία μπορούν να καταθέσουν απευθείας μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Το Δώρο Χριστουγέννων παραμένει θεμελιώδες δικαίωμα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και η έγκαιρη καταβολή του αποτελεί υποχρέωση που δεν επιδέχεται εξαιρέσεις.

