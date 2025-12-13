Σε πλήρη εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει η αγορά από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, καθώς τέθηκε σε ισχύ το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές κατά την περίοδο αυξημένης αγοραστικής κίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη λειτουργία της εντός του θεσμικού πλαισίου.

Αναλυτικά το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο 2025 – 2026

Παρασκευή 12/12: 09:00 – 21:00

Σάββατο 13/12: 09:00 – 16:00

Κυριακή 14/12: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 16/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 11:00 – 16:00, ενώ τα καταστήματα σε εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο, με λειτουργία έως τις 20:00.

Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά την Κυριακή 14/12

ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go

Λειτουργούν μόνο τα καταστήματα Shop & Go, έως τις 22:00.

Σκλαβενίτης

Κλειστά όλα τα καταστήματα, με εξαίρεση το μεγάλο κατάστημα στο Mall Αμαρουσίου.

Μασούτης

Ανοιχτά από 11:00 έως 16:00 σε επιλεγμένες περιοχές (λίστα στην ιστοσελίδα της εταιρείας).

My Market

Ανοιχτά καταστήματα από 11:00 έως 16:00 (δείτε αναλυτικά ανά περιοχή).

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Ορισμένα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά – πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.

LIDL

Ανοιχτά συγκεκριμένα καταστήματα, ανά περιοχή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Το εορταστικό ωράριο λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή και όχι υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις. Συνιστάται οι καταναλωτές να επιβεβαιώνουν το ωράριο των καταστημάτων που τους ενδιαφέρουν, ειδικά τις Κυριακές και τις παραμονές των εορτών.

Η αγορά μπαίνει πλέον στην πιο «ζωντανή» περίοδο του χρόνου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την τόνωση της εμπορικής κίνησης ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

