Ακριβότερες θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι διελεύσεις από την Αττική Οδό, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε τις νέες τιμές διοδίων που θα ισχύσουν τη νέα χρονιά, στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Οι αυξήσεις χαρακτηρίζονται ήπιες, ωστόσο προσθέτουν ένα επιπλέον κόστος για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν συχνά τον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, ειδικά για Ι.Χ., επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά.

Πόσο θα κοστίζει η διέλευση από την Αττική Οδό το 2026

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι χρεώσεις ανά κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα & μοτοσικλέτες: 1,25 € (χωρίς μεταβολή)

Κατηγορία 2 – Επιβατικά Ι.Χ. (και οχήματα με μικρό τρέιλερ ή σχάρα): 2,55 €

Κατηγορία 3 – Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα: 2,55 €

Κατηγορία 4 – Οχήματα με τροχόσπιτα, μικρά λεωφορεία έως 15 θέσεων και οχήματα τριών αξόνων: 2,55 €

Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά HGV & μεγάλα λεωφορεία: 6,30 €

Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά HGV με τέσσερις άξονες ή περισσότερους: 10,10 €

Οι νέες τιμές θα ισχύσουν σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Αττικής Οδού από την αρχή του 2026.

Τι αλλάζει σε σχέση με σήμερα

Σε σύγκριση με τις τρέχουσες χρεώσεις, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 0,05 έως 0,10 ευρώ ανά διέλευση, με τα επιβατικά Ι.Χ. να περνούν από τα 2,50 € στα 2,55 €, ενώ αντίστοιχες μικρές αυξήσεις καταγράφονται και στις κατηγορίες των φορτηγών.

Η τιμή για τις μοτοσικλέτες παραμένει αμετάβλητη, κάτι που λειτουργεί ως μικρή «ανάσα» για τους δικυκλιστές.

Αυξήσεις και σε άλλους αυτοκινητοδρόμους

Η Αττική Οδός δεν αποτελεί εξαίρεση. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αυξήσεις θα εφαρμοστούν και σε άλλους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός, καθώς οι παραχωρησιούχοι προχωρούν επίσης σε ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή των κομίστρων.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετές μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων θα κοστίζουν ακριβότερα σε σχέση με το 2025, επηρεάζοντας τόσο ιδιώτες οδηγούς όσο και επαγγελματίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Οι αυξήσεις αποδίδονται στο αυξημένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις παραχώρησης. Παρότι τα ποσά θεωρούνται μικρά ανά διέλευση, σε καθημερινή χρήση το συνολικό κόστος μπορεί να γίνει αισθητό.

Για όσους χρησιμοποιούν συχνά την Αττική Οδό, η νέα χρονιά φέρνει μια ακόμη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό των μετακινήσεων, σε μια περίοδο που το κόστος καυσίμων και μεταφορών παραμένει αυξημένο.

