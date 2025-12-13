Οικονομική ασφυξία και ενεργειακή φτώχεια: Έξι στους δέκα Έλληνες οριακά τα βγάζουν πέρα

Η φράση «μόλις τα βγάζω πέρα» δεν είναι πλέον υπερβολή, αλλά η καθημερινή πραγματικότητα για την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, έξι στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες κάθε μήνα, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Ο πληθωρισμός, όπως καταγράφεται από τη Eurostat, ανήλθε στο 2,9% τον Νοέμβριο, με τις αυξήσεις τιμών να επηρεάζουν κυρίως τρόφιμα, ενέργεια και βασικές υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα κλίμα αβεβαιότητας, στο οποίο τα νοικοκυριά δεν περιορίζουν τις δαπάνες από επιλογή, αλλά από ανάγκη.

Απαισιοδοξία χωρίς προηγούμενο στην ΕΕ

Για ακόμη έναν μήνα, οι Έλληνες καταγράφονται ως οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας ακόμη και χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα. Η απαισιοδοξία αυτή δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον, καθώς οι περισσότεροι θεωρούν πιθανή νέα επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Τα στοιχεία της έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Νοέμβριο του 2025 είναι ενδεικτικά:

64% των νοικοκυριών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση χειροτέρεψε τον τελευταίο χρόνο

Μόλις 3% βλέπει κάποια βελτίωση

58% αναμένει περαιτέρω επιδείνωση τους επόμενους 12 μήνες

Η πρόθεση για συγκράτηση της κατανάλωσης παραμένει κυρίαρχη, με σχεδόν έξι στους δέκα να δηλώνουν ότι θα περιορίσουν αγορές διαρκών αγαθών, όπως ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα.

Ενεργειακή φτώχεια: Η Ελλάδα στην κορυφή της αρνητικής κατάταξης

Η οικονομική ασφυξία αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση και στο ζήτημα της θέρμανσης. Σύμφωνα με τη Eurostat, πάνω από 41 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ αδυνατούν να διατηρήσουν επαρκώς ζεστό το σπίτι τους.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, μαζί με τη Βουλγαρία, καθώς το 19% του πληθυσμού δεν μπορεί να καλύψει το κόστος θέρμανσης. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό αντιστοιχεί σε 1.976.137 ανθρώπους στη χώρα μας.

Η ενεργειακή φτώχεια, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά επηρεάζει άμεσα την υγεία και την ποιότητα ζωής, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων, καρδιαγγειακών επεισοδίων και ατυχημάτων.

Όταν η ανασφάλεια γίνεται κανονικότητα

Σε ένα περιβάλλον όπου:

η αποταμίευση θεωρείται ανέφικτη από 85% των νοικοκυριών

οι τιμές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται

και το εισόδημα δεν ακολουθεί

η απαισιοδοξία των καταναλωτών δεν μοιάζει υπερβολική. Αντίθετα, λειτουργεί ως καθρέφτης μιας παρατεταμένης πίεσης, που μετατρέπει τη διαχείριση της καθημερινότητας σε μόνιμη άσκηση αντοχής.

