Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Ποιο είναι το εορταστικό ωράριο

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την προσεχή Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, καθώς από την Πέμπτη ξεκινά επίσημα το εορταστικό ωράριο ενόψει Χριστουγέννων. Πρόκειται για την πρώτη από τρεις συνεχόμενες Κυριακές κατά τις οποίες η αγορά θα λειτουργήσει, δίνοντας στους πολίτες περισσότερο χρόνο για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια.



Οι τρεις Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

• Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

• Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

• Κυριακή 28 Δεκεμβρίου



Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα

Πέμπτη 11/12 – Παρασκευή 12/12: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12: 09:00–16:00

Τρίτη 16/12 – Παρασκευή 19/12: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12 – Τρίτη 23/12: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12 – Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12 – Τρίτη 30/12: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026 – Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένουν αυξημένη κίνηση τις επόμενες εβδομάδες.

