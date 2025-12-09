# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Ποιο είναι το εορταστικό ωράριο

Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Ποιο είναι το εορταστικό ωράριο

Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Ποιο είναι το εορταστικό ωράριο

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την προσεχή Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, καθώς από την Πέμπτη ξεκινά επίσημα το εορταστικό ωράριο ενόψει Χριστουγέννων. Πρόκειται για την πρώτη από τρεις συνεχόμενες Κυριακές κατά τις οποίες η αγορά θα λειτουργήσει, δίνοντας στους πολίτες περισσότερο χρόνο για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια.

 
Οι τρεις Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
• Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
• Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
• Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

 
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα
Πέμπτη 11/12 – Παρασκευή 12/12: 09:00–21:00
Σάββατο 13/12: 09:00–16:00
Κυριακή 14/12: 11:00–16:00
Δευτέρα 15/12: 09:00–16:00
Τρίτη 16/12 – Παρασκευή 19/12: 09:00–21:00
Σάββατο 20/12: 09:00–18:00
Κυριακή 21/12: 11:00–18:00
Δευτέρα 22/12 – Τρίτη 23/12: 09:00–21:00
Τετάρτη 24/12: 09:00–18:00
Πέμπτη 25/12 – Παρασκευή 26/12: Αργία
Σάββατο 27/12: 09:00–18:00
Κυριακή 28/12: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12 – Τρίτη 30/12: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026 – Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένουν αυξημένη κίνηση τις επόμενες εβδομάδες.

Διαβάστε ακόμα: Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη
Κοινωνία

Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη

Μπλόκα αγροτών στην Κρήτη: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά – Τι ισχύει για τις πτήσεις
Κοινωνία

Μπλόκα αγροτών στην Κρήτη: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά – Τι ισχύει για τις πτήσεις

Ένας σπάνιος τύπος καρκίνου αυξάνεται στους νέους και κανείς δεν γνωρίζει γιατί
Υγεία

Ένας σπάνιος τύπος καρκίνου αυξάνεται στους νέους και κανείς δεν γνωρίζει γιατί

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα
Οικονομία

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου
ShowBiz

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου