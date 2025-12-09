Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου αποτελεί τον πλήρη ψηφιακό φάκελο ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς ιδιοκτησίας και είναι πλέον απαραίτητη για κάθε μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά. Παρά την κεντρική σημασία της, πολλοί ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτα έξοδα επειδή αγνοούν κρίσιμες λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Η παγίδα της λήξης: Μόνο δύο μήνες ισχύουν

Το Πιστοποιητικό Πλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου έχει διάρκεια ισχύος μόλις δύο μήνες από την έκδοσή του.

Αν το συμβόλαιο δεν υπογραφεί εντός αυτού του διαστήματος:

το πιστοποιητικό λήγει,

ο μηχανικός πρέπει να εκδώσει νέο,

συνήθως απαιτείται επιπλέον αμοιβή για επανέλεγχο και νέες διαδικασίες.

Γι’ αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να εκδίδεται το τελικό πιστοποιητικό μόνο όταν ο συμβολαιογράφος είναι έτοιμος να προχωρήσει.

Η παγίδα της «μεταβολής»: Κάθε αλλαγή σημαίνει νέα ταυτότητα

Η ταυτότητα ακινήτου λειτουργεί ως «ζωντανό» ψηφιακό αρχείο.

Αν μετά την έκδοσή της γίνουν αλλαγές στο ακίνητο –ακόμη και μικρές– τότε:

η προηγούμενη εικόνα δεν ισχύει,

η ΗΤΑ πρέπει να ενημερωθεί,

ο μηχανικός υποβάλλει νέα στοιχεία και δηλώσεις,

ο ιδιοκτήτης χρεώνεται ξανά για τον χρόνο και τη διαδικασία.

Παραδείγματα αλλαγών που οδηγούν σε νέα διαδικασία:

• τακτοποίηση μιας αυθαιρεσίας που ξεχάστηκε,

• αλλαγή διαρρύθμισης,

• μικρές ενεργειακές παρεμβάσεις.

Το «κρυφό» σημείο: Η σύνδεση με το ΠΕΑ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):

έχει ισχύ 10 χρόνια,

αλλά αν λήξει κατά την έκδοση της ΗΤΑ ή αν γίνει αναβάθμιση (π.χ. νέας γενιάς κουφώματα, παρεμβάσεις “Εξοικονομώ”),

τότε η ΗΤΑ πρέπει να εκδοθεί ξανά.

Αυτό σημαίνει νέα έξοδα, νέα διαδικασία και πιθανές καθυστερήσεις.

Πώς να αποφύγετε τις περιττές χρεώσεις

Οι ειδικοί προτείνουν:

Σωστός χρονισμός: Εκδώστε το Πιστοποιητικό Πλήρωσης μόνο όταν το συμβόλαιο είναι έτοιμο προς υπογραφή.

Πλήρης έλεγχος πριν την έναρξη: Βεβαιωθείτε ότι έχουν τακτοποιηθεί όλες οι αυθαιρεσίες πριν ο μηχανικός κλειδώσει την ταυτότητα.

Ψηφιακό αντίγραφο όλων των αρχείων: Ζητήστε από τον μηχανικό κατόψεις, τομές, άδειες και όλο τον φάκελο. Έτσι, αν χρειαστεί μελλοντική ενημέρωση από άλλον μηχανικό, δεν θα πληρώσετε από την αρχή για αποτυπώσεις.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου είναι αναγκαία για κάθε ιδιοκτήτη, αλλά η σωστή διαχείριση της διαδικασίας μπορεί να γλιτώσει σημαντικά ποσά. Το κλειδί βρίσκεται στον έγκαιρο προγραμματισμό και στη γνώση των λεπτομερειών που συχνά παραβλέπονται.

Διαβάστε ακόμα: ΑΑΔΕ: Ο ανανεωμένος οδηγός για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Ποιες είναι οι παγίδες, τα πρόστιμα