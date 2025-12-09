Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου αποτελεί τον πλήρη ψηφιακό φάκελο ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς ιδιοκτησίας και είναι πλέον απαραίτητη για κάθε μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά. Παρά την κεντρική σημασία της, πολλοί ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτα έξοδα επειδή αγνοούν κρίσιμες λεπτομέρειες της διαδικασίας.
Η παγίδα της λήξης: Μόνο δύο μήνες ισχύουν
Το Πιστοποιητικό Πλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου έχει διάρκεια ισχύος μόλις δύο μήνες από την έκδοσή του.
Αν το συμβόλαιο δεν υπογραφεί εντός αυτού του διαστήματος:
το πιστοποιητικό λήγει,
ο μηχανικός πρέπει να εκδώσει νέο,
συνήθως απαιτείται επιπλέον αμοιβή για επανέλεγχο και νέες διαδικασίες.
Γι’ αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να εκδίδεται το τελικό πιστοποιητικό μόνο όταν ο συμβολαιογράφος είναι έτοιμος να προχωρήσει.
Η παγίδα της «μεταβολής»: Κάθε αλλαγή σημαίνει νέα ταυτότητα
Η ταυτότητα ακινήτου λειτουργεί ως «ζωντανό» ψηφιακό αρχείο.
Αν μετά την έκδοσή της γίνουν αλλαγές στο ακίνητο –ακόμη και μικρές– τότε:
η προηγούμενη εικόνα δεν ισχύει,
η ΗΤΑ πρέπει να ενημερωθεί,
ο μηχανικός υποβάλλει νέα στοιχεία και δηλώσεις,
ο ιδιοκτήτης χρεώνεται ξανά για τον χρόνο και τη διαδικασία.
Παραδείγματα αλλαγών που οδηγούν σε νέα διαδικασία:
• τακτοποίηση μιας αυθαιρεσίας που ξεχάστηκε,
• αλλαγή διαρρύθμισης,
• μικρές ενεργειακές παρεμβάσεις.
Το «κρυφό» σημείο: Η σύνδεση με το ΠΕΑ
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):
έχει ισχύ 10 χρόνια,
αλλά αν λήξει κατά την έκδοση της ΗΤΑ ή αν γίνει αναβάθμιση (π.χ. νέας γενιάς κουφώματα, παρεμβάσεις “Εξοικονομώ”),
τότε η ΗΤΑ πρέπει να εκδοθεί ξανά.
Αυτό σημαίνει νέα έξοδα, νέα διαδικασία και πιθανές καθυστερήσεις.
Πώς να αποφύγετε τις περιττές χρεώσεις
Οι ειδικοί προτείνουν:
Σωστός χρονισμός: Εκδώστε το Πιστοποιητικό Πλήρωσης μόνο όταν το συμβόλαιο είναι έτοιμο προς υπογραφή.
Πλήρης έλεγχος πριν την έναρξη: Βεβαιωθείτε ότι έχουν τακτοποιηθεί όλες οι αυθαιρεσίες πριν ο μηχανικός κλειδώσει την ταυτότητα.
Ψηφιακό αντίγραφο όλων των αρχείων: Ζητήστε από τον μηχανικό κατόψεις, τομές, άδειες και όλο τον φάκελο. Έτσι, αν χρειαστεί μελλοντική ενημέρωση από άλλον μηχανικό, δεν θα πληρώσετε από την αρχή για αποτυπώσεις.
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου είναι αναγκαία για κάθε ιδιοκτήτη, αλλά η σωστή διαχείριση της διαδικασίας μπορεί να γλιτώσει σημαντικά ποσά. Το κλειδί βρίσκεται στον έγκαιρο προγραμματισμό και στη γνώση των λεπτομερειών που συχνά παραβλέπονται.
