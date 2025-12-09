# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου αποτελεί τον πλήρη ψηφιακό φάκελο ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς ιδιοκτησίας και είναι πλέον απαραίτητη για κάθε μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά. Παρά την κεντρική σημασία της, πολλοί ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτα έξοδα επειδή αγνοούν κρίσιμες λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Η παγίδα της λήξης: Μόνο δύο μήνες ισχύουν
Το Πιστοποιητικό Πλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου έχει διάρκεια ισχύος μόλις δύο μήνες από την έκδοσή του.
Αν το συμβόλαιο δεν υπογραφεί εντός αυτού του διαστήματος:

το πιστοποιητικό λήγει,
ο μηχανικός πρέπει να εκδώσει νέο,
συνήθως απαιτείται επιπλέον αμοιβή για επανέλεγχο και νέες διαδικασίες.
Γι’ αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να εκδίδεται το τελικό πιστοποιητικό μόνο όταν ο συμβολαιογράφος είναι έτοιμος να προχωρήσει.

Η παγίδα της «μεταβολής»: Κάθε αλλαγή σημαίνει νέα ταυτότητα
Η ταυτότητα ακινήτου λειτουργεί ως «ζωντανό» ψηφιακό αρχείο.

Αν μετά την έκδοσή της γίνουν αλλαγές στο ακίνητο –ακόμη και μικρές– τότε:

η προηγούμενη εικόνα δεν ισχύει,
η ΗΤΑ πρέπει να ενημερωθεί,
ο μηχανικός υποβάλλει νέα στοιχεία και δηλώσεις,
ο ιδιοκτήτης χρεώνεται ξανά για τον χρόνο και τη διαδικασία.

Παραδείγματα αλλαγών που οδηγούν σε νέα διαδικασία:
• τακτοποίηση μιας αυθαιρεσίας που ξεχάστηκε,
• αλλαγή διαρρύθμισης,
• μικρές ενεργειακές παρεμβάσεις.

Το «κρυφό» σημείο: Η σύνδεση με το ΠΕΑ
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):

έχει ισχύ 10 χρόνια,
αλλά αν λήξει κατά την έκδοση της ΗΤΑ ή αν γίνει αναβάθμιση (π.χ. νέας γενιάς κουφώματα, παρεμβάσεις “Εξοικονομώ”),
τότε η ΗΤΑ πρέπει να εκδοθεί ξανά.
Αυτό σημαίνει νέα έξοδα, νέα διαδικασία και πιθανές καθυστερήσεις.

Πώς να αποφύγετε τις περιττές χρεώσεις
Οι ειδικοί προτείνουν:

Σωστός χρονισμός: Εκδώστε το Πιστοποιητικό Πλήρωσης μόνο όταν το συμβόλαιο είναι έτοιμο προς υπογραφή.
Πλήρης έλεγχος πριν την έναρξη: Βεβαιωθείτε ότι έχουν τακτοποιηθεί όλες οι αυθαιρεσίες πριν ο μηχανικός κλειδώσει την ταυτότητα.
Ψηφιακό αντίγραφο όλων των αρχείων: Ζητήστε από τον μηχανικό κατόψεις, τομές, άδειες και όλο τον φάκελο. Έτσι, αν χρειαστεί μελλοντική ενημέρωση από άλλον μηχανικό, δεν θα πληρώσετε από την αρχή για αποτυπώσεις.
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου είναι αναγκαία για κάθε ιδιοκτήτη, αλλά η σωστή διαχείριση της διαδικασίας μπορεί να γλιτώσει σημαντικά ποσά. Το κλειδί βρίσκεται στον έγκαιρο προγραμματισμό και στη γνώση των λεπτομερειών που συχνά παραβλέπονται.

Διαβάστε ακόμα: ΑΑΔΕ: Ο ανανεωμένος οδηγός για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Ποιες είναι οι παγίδες, τα πρόστιμα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη
Κοινωνία

Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη

Μπλόκα αγροτών στην Κρήτη: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά – Τι ισχύει για τις πτήσεις
Κοινωνία

Μπλόκα αγροτών στην Κρήτη: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά – Τι ισχύει για τις πτήσεις

Ένας σπάνιος τύπος καρκίνου αυξάνεται στους νέους και κανείς δεν γνωρίζει γιατί
Υγεία

Ένας σπάνιος τύπος καρκίνου αυξάνεται στους νέους και κανείς δεν γνωρίζει γιατί

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα
Οικονομία

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου
ShowBiz

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου