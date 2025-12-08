Δημόσιο: Προσλήψεις, αυξήσεις και στοχευμένα επιδόματα για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Σημαντικές αναθεωρήσεις στη στελέχωση και στο μισθολογικό καθεστώς του Δημοσίου προβλέπει ο σχεδιασμός για το 2026, με επίκεντρο την κάλυψη αναγκών σε νευραλγικούς τομείς και την αναβάθμιση των αμοιβών χιλιάδων εργαζομένων. Ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς ενσωματώνει αυξημένες δαπάνες για μισθοδοσία και νέα επιδόματα, ενώ διατηρεί σταθερή την πολιτική αναλογικής πρόσληψης ανά αποχώρηση.

20.000 νέες προσλήψεις και διατήρηση 80.000 συμβασιούχων

Για το 2026 προβλέπονται 20.000 μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες θα καλύψουν κενά σε υπουργεία, υπηρεσίες και σχολές ένστολων. Παράλληλα, διατηρούνται περίπου 80.000 θέσεις συμβασιούχων ΙΔΟΧ, όπως και φέτος, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια στη λειτουργία κρίσιμων δομών.

Στον προϋπολογισμό του 2025 έχει εγγραφεί δαπάνη 202 εκατ. ευρώ που αφορά τη μισθοδοσία όσων θα διοριστούν εντός του 2026. Το πλαίσιο συνεχίζει να ακολουθεί τον κανόνα «1 προς 1», που εφαρμόζεται με βάση τον αριθμό αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης.

Οριζόντια αύξηση μισθών από τον Απρίλιο 2026

Από τον Απρίλιο τίθεται σε ισχύ η νέα γενική αύξηση αποδοχών, η οποία συνδέεται με τον κατώτατο μισθό. Το δημοσιονομικό κόστος αγγίζει τα 358 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ενίσχυση εισοδήματος σε μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων, με αναδρομικές αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Αντίστοιχες ενισχύσεις εφαρμόστηκαν και στα Σώματα Ασφαλείας, με πρόσθετη δαπάνη 127 εκατ. ευρώ. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις αφορούν επιδόματα ειδικών καθηκόντων, διδάκτρων για τέκνα υπαλλήλων του ΥΠΕΞ και αποζημίωση αλλοδαπής.

Νέα στοχευμένα επιδόματα και αναγνώριση προϋπηρεσίας

Το πακέτο αλλαγών περιλαμβάνει:

• Επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων για εργαζομένους σε σωφρονιστικά καταστήματα, με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο 2025.

• Μισθολογική αναγνώριση δύο κλιμακίων για αποφοίτους πενταετών Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών Σχολών.

• Αφορολόγητο στο επίδομα βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές, καθώς και αναγνώριση προϋπηρεσίας ανεξαρτήτως τύπου σύμβασης.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την εξέλιξη προσωπικού με υψηλή ειδίκευση και μειώνουν ανισότητες που καταγράφονταν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Αποχωρήσεις και ανάγκη ανανέωσης προσωπικού

Το 2024 αποχώρησαν 15.200 δημόσιοι υπάλληλοι, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από την Παιδεία (36%) και την Υγεία (16%). Σημαντικές αποχωρήσεις σημειώθηκαν επίσης σε Άμυνα και Προστασία του Πολίτη.

Για το 2025 οι αποχωρήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στις 17.361, ενώ για το 2026 προβλέπονται περίπου 15.852. Τα δεδομένα καθορίζουν τον αριθμό των νέων προσλήψεων και υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης δομών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις.

Το συνολικό αποτύπωμα

Το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά ευρείας αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα, με αυξημένες δαπάνες για μισθούς, νέα επιδόματα και προσλήψεις σε υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ο στόχος είναι η κάλυψη πάγιων αναγκών και η σταδιακή αναβάθμιση του εργασιακού πλαισίου, σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων για αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση.

