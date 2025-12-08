# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πληρωμή μέχρι 19 Δεκεμβρίου - Ποιοι το δικαιούνται;

Σε 11 ημέρες από σήμερα, δηλαδή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, λήγει η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα για ελέγχους και επιβεβαιώσεις πληρωμών. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά εργαζομένους που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων
Το δικαιούνται μόνο μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, αρκεί να έχουν εργαστεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ 1 Μαΐου και 31 Δεκεμβρίου 2025. Όποιος εργάστηκε συνεχόμενα σε ολόκληρη την περίοδο αυτή, λαμβάνει ολόκληρο το Δώρο.

Ποιοι δεν το δικαιούνται
Δώρο δεν λαμβάνουν:

- ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
- όσοι πληρώνονται με μπλοκάκι χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας
- δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς υπάγονται σε διαφορετικό σύστημα επιδομάτων

Ύψος ποσού και τρόπος υπολογισμού
Ο υπολογισμός αφορά την περίοδο 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.
Αν κάποιος έχει εργαστεί χωρίς διακοπή σε όλο το διάστημα:

- εάν αμείβεται με μηνιαίο μισθό, το Δώρο ισούται με έναν ολόκληρο μηνιαίο μισθό
- εάν πληρώνεται με ημερομίσθιο, το Δώρο ισούται με 25 ημερομίσθια

Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, δηλαδή το σταθερό ποσό που λαμβάνει ο εργαζόμενος κάθε μήνα.

Εφόσον η εργασιακή σχέση δεν κάλυψε όλη την περίοδο, καταβάλλεται αναλογία Δώρου, ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησης. Η νομοθεσία ορίζει ότι για κάθε 19 ημέρες εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται μέρος του Δώρου (2/25 του μισθού για μισθωτούς ή 2 ημερομίσθια για ημερομίσθιους). Ακόμη και για μικρότερο διάστημα, ο εργαζόμενος εξακολουθεί να δικαιούται ποσό, καθώς το δικαίωμα δεν μηδενίζεται.

Το ποσό που προκύπτει είναι μικτό, πριν δηλαδή τις κρατήσεις ΕΦΚΑ και την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Κεντρική ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου 2025
Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το Δώρο έγκαιρα και σύμφωνα με τις ημέρες εργασίας κάθε εργαζομένου.

