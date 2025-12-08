Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τα «μαϊμού» μισθωτήρια με εξωπραγματικά ενοίκια – Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ σε μισθωτήρια που εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλά – και συχνά εξωφρενικά – δηλωμένα ενοίκια, την ώρα που ολοκληρώνεται η διαδικασία τροποποιητικών δηλώσεων για όσους είχαν δηλώσει λάθος μίσθωμα και έλαβαν μειωμένη επιδότηση στέγασης.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα δηλωθέντα ενοίκια με τις αγοραίες τιμές, αξιοποιώντας στοιχεία από τράπεζες, παρόχους ενέργειας και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μισθωτήρια που φαίνεται να έχουν υπογραφεί μόνο για τυπικούς λόγους, με στόχο τη συγκάλυψη πραγματικών συμφωνιών και «μαύρων» μισθωμάτων.

Τα ακραία παραδείγματα που εντοπίστηκαν

Οι πρώτοι έλεγχοι αποκαλύπτουν πλήθος μισθώσεων με ανύπαρκτες ή εξευτελιστικές χρεώσεις:

Χανιά, 107 τ.μ.: 5 ευρώ/μήνα

Άγιος Δημήτριος, 30 τ.μ.: 10 ευρώ/μήνα

Αιγάλεω, 88 τ.μ.: 10 ευρώ/μήνα

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, 66 τ.μ.: 10 ευρώ/μήνα

Ίλιον, 75 τ.μ.: 20 ευρώ/μήνα

Ηλιούπολη, 133 τ.μ.: 20 ευρώ/μήνα

Γαλάτσι, 62 τ.μ.: 25 ευρώ/μήνα

Χαλάνδρι, 119 τ.μ.: 30 ευρώ/μήνα

Περιστέρι, 111 τ.μ.: 10 ευρώ/μήνα

Η διασταύρωση με τα στοιχεία των επιδοτήσεων ενισχύει τις υποψίες. Από τους 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι πραγματικές τιμές έχουν αυξηθεί θεαματικά την τελευταία τριετία.

Τι αλλάζει από 1/1/2026 – Υποχρεωτικά «ηλεκτρονικό» το ενοίκιο

Από την 1η Ιανουαρίου 2026:

Όλες οι πληρωμές ενοικίων θα γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος.

Όσοι πληρώνουν ή εισπράττουν ενοίκιο με μετρητά:

Χάνουν το δικαίωμα επιδότησης στέγασης, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι ιδιοκτήτες δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα.

Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη από τα βιβλία τους.

Το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει ότι η φοροδιαφυγή δεν θα εξαλειφθεί πλήρως, ωστόσο εκτιμά ότι η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή θα επιτρέψει αποτελεσματικότερες διασταυρώσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά ενοικίων.

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η ΑΑΔΕ επιχειρεί να βάλει τέλος σε ένα φαινόμενο που έχει διευρυνθεί σημαντικά, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στα φορολογικά έσοδα όσο και στη στεγαστική πραγματικότητα.

