Την οικονομική δραστηριότητα των επόμενων ημερών διαμορφώνει ο νέος κύκλος καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, καθώς το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι μεταξύ 8 και 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους. Πρόκειται για τακτικές πληρωμές σε συντάξεις, εφάπαξ, επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης, την ώρα που η αγορά εργασίασε βρίσκεται ήδη σε εορταστικούς ρυθμούς και οι εργαζόμενοι περιμένουν την εξόφληση του Δώρου Χριστουγέννων.

Ποιοι πληρώνονται από 8 έως 12 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους που περιμένουν την έκδοση και πληρωμή εφάπαξ. Πρόκειται για όσους έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συνταξιοδότησης και βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο εκκαθάρισης.

Από την πλευρά της η ΔΥΠΑ ενεργοποιεί σειρά πληρωμών που αφορούν επιδόματα και προγράμματα στήριξης της εργασίας. Συγκεκριμένα:

20.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1.000.000 ευρώ θα κατατεθούν σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ κατευθύνονται σε 20.000 εργαζόμενους μέσω ενεργών προγραμμάτων απασχόλησης.

Επιπλέον 80.000 ευρώ θα λάβει 1 δικαιούχος του προγράμματος «Σπίτι μου».

Έτσι, μέσα σε πέντε ημέρες διανέμεται συνολικό ποσό 62,58 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την αγορά σε μία περίοδο αυξημένων αναγκών και καταναλωτικής κίνησης.

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε πληρώνεται και ποιοι το δικαιούνται

Το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί υποχρεωτική παροχή για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για το 2025, η πληρωμή του μεταφέρεται νωρίτερα, επειδή η 21η Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει καταβληθεί, πέφτει Κυριακή. Έτσι, το ποσό θα πληρωθεί υποχρεωτικά λίγο πριν από την ημερομηνία αυτή, ακολουθώντας όσα προβλέπει η ΚΥΑ 19040/81 και ο Ν.1082/80.

Ποιος δικαιούται Δώρο

Το δικαιούνται όλοι όσοι εργάζονται με:

• Μισθό ή ημερομίσθιο

• Πλήρη ή μερική απασχόληση

• Σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου

Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης στο διάστημα 01/05/2025 – 31/12/2025. Η βάση υπολογισμού προκύπτει από τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου 2025.

Τι ισχύει σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης

Για όσους σταματούν να εργάζονται πριν την ημερομηνία καταβολής αλλά εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, το δώρο καταβάλλεται αναλογικά:

2/25 του μηνιαίου μισθού ανά 19 ημέρες εργασίας (για όσους αμείβονται με μισθό)

Δύο ημερομίσθια ανά 19 ημέρες εργασίας (για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο)

Ακόμη και μικρότερη απασχόληση αποδίδει αναλογικό μερίδιο. Η μη καταβολή του δώρου αποτελεί ποινικό αδίκημα, με δυνατότητα καταγγελίας (επαώνυμα ή ανώνυμα) στην 1555 και ενεργοποίηση αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, με άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για εργαζόμενους και δικαιούχους

Η περίοδος 8–12 Δεκεμβρίου φέρνει σημαντικές ροές πληρωμών που στηρίζουν ανέργους, νέες μητέρες, εργαζόμενους σε προγράμματα και δικαιούχους εφάπαξ. Παράλληλα, η αγορά προετοιμάζεται για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025, το οποίο φέτος πρέπει να δοθεί νωρίτερα λόγω ημερολογίου.

Όσοι εργοδότες δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη δικαίωμα διεκδίκησης.

