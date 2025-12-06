Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι αναμένεται αισθητά πιο ακριβό, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα σοκολατούχα είδη, αυξάνουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό. Παρά τις προσφορές που εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές δείχνουν… «τσιμπημένες» σε σχέση με πέρυσι, με τους καταναλωτές να δηλώνουν ανήσυχοι μπροστά στο κόστος των εορτών.

Το κρέας ο «πρωταγωνιστής» της ακρίβειας

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στα κρεοπωλεία.

- Μοσχάρι: 17–18€/κιλό (από ~15€ το 2024)

- Αμνοερίφια: 13–14€/κιλό (από ~11€ πέρυσι)

Μοναδική σταθερά φαίνεται η γαλοπούλα, που παραμένει στα περσινά επίπεδα:

- 11–13€/κιλό η νωπή

- 5,5–6,5€/κιλό η κατεψυγμένη

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση τιμών στη μικρότερη παραγωγή και στη μείωση ζωικού κεφαλαίου τους τελευταίους μήνες.

«Γλυκές» τιμές που… καίνε

Στα ζαχαροπλαστεία, οι τιμές δεν εκτοξεύθηκαν αλλά παραμένουν υψηλές:

- Μελομακάρονα & Κουραμπιέδες: 13–18€/κιλό

- Δίπλες: ~16€/κιλό

- Βασιλόπιτα: 12–14€

Ζαχαροπλάστες εξηγούν ότι οι πρώτες ύλες – ιδίως σοκολάτα, γάλα και βούτυρο – είχαν ήδη ακριβύνει από το 2024, προκαλώντας σταθερά υψηλές τιμές και φέτος.

Μέχρι +20% ακριβότερο το γιορτινό τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το συνολικό κόστος για ένα πλήρες εορταστικό τραπέζι μπορεί να φτάσει έως και 20% πάνω από πέρυσι. Εκείνοι που θέλουν να μειώσουν τη δαπάνη καλούνται να:

- κάνουν σύγκριση τιμών πριν τις αγορές

- εκμεταλλευτούν πραγματικές προσφορές

- επιλέξουν πιο οικονομικά κομμάτια κρέατος και μικρότερες ποσότητες γλυκών

Διαβάστε ακόμα: Eπιστροφή ενοικίου: «Ανοικτή γραμμή» στο 1521 για όλες τις διευκρινίσεις – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν σωστά