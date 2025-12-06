Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα μέσα στον Δεκέμβριο, λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Η πληρωμή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ φέρνει μαζί της αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις.

Για όσους έχουν προσωπική διαφορά ή εξακολουθούν να υπόκεινται στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις που μπορεί να διαφοροποιήσουν το τελικό ποσό που θα δουν στον λογαριασμό τους.

Αντίθετα, 1,3 εκατομμύρια δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων δεν θα δουν αύξηση ούτε φέτος, καθώς οι συγκεκριμένες παροχές μένουν σταθερές.

Ποιοι ωφελούνται – ενδεικτικά ποσά αυξήσεων

Οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, ανάλογα με το ποσό που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος, κινούνται περίπου ως εξής:

Για χαμηλότερες συντάξεις γύρω στα 500–850 ευρώ, η αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 12–19 ευρώ τον μήνα.

Σε μεσαίες συντάξεις 900–1.300 ευρώ, η αύξηση ανεβαίνει στα 21–31 ευρώ.

Για συντάξεις 1.400–1.700 ευρώ, οι μηνιαίες διαφορές φτάνουν περίπου τα 34–41 ευρώ.

Στα 1.800–2.000 ευρώ, η αύξηση κυμαίνεται στα 43–48 ευρώ.

Για υψηλότερα ποσά 2.100–2.500 ευρώ, το όφελος διαμορφώνεται περίπου στα 50–60 ευρώ μηνιαίως.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Οι πληρωμές γίνονται νωρίτερα για να προλάβουν την περίοδο των γιορτών.

Τα χρήματα εμφανίζονται στα ΑΤΜ συνήθως την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 17:00, ακόμη κι αν η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η επόμενη.

Οι αυξήσεις αφορούν μόνο τις κύριες συντάξεις – οι επικουρικές παραμένουν χωρίς αναπροσαρμογή.

Διαβάστε ακόμα: Νωρίτερα φέτος οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 – Οι ημερομηνίες