Ρεύμα: Τι αλλάζει με τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια – Πότε εφαρμόζονται

Μία νέα κατηγορία χρέωσης έρχεται να προστεθεί στο σύστημα των «χρωματιστών» τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια, τα οποία θα ισχύσουν τόσο για οικιακούς καταναλωτές όσο και για επιχειρήσεις, εισάγουν ωριαίες μεταβολές τιμών και δυνατότητα προγραμματισμού της κατανάλωσης με στόχο τη μείωση του κόστους.

Πότε τίθενται σε ισχύ

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

1 Φεβρουαρίου 2026: εφαρμογή για μεγάλους καταναλωτές (ισχύ παροχής άνω των 25 kVA).

1 Απριλίου 2026: εφαρμογή για οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις (ισχύ παροχής έως 25 kVA).

Η αλλαγή εντάσσεται στη νέα τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ.

Τι σημαίνει «πορτοκαλί» τιμολόγιο

Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για τις χαμηλές και υψηλές τιμές ρεύματος σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ώστε να μπορούν:

να προγραμματίζουν ενεργοβόρες συσκευές σε περιόδους χαμηλής χρέωσης

να αποφεύγουν κατανάλωση όταν απαιτείται υψηλή τιμή ενέργειας

να προστατεύονται από επιπλέον κόστη

Με το νέο καθεστώς, η επιβολή τέλους αποχώρησης θεωρείται καταχρηστική. Οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν προμηθευτή χωρίς πρόστιμο.



Μικροί καταναλωτές: Πώς θα λειτουργεί το τιμολόγιο

Για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, το πορτοκαλί τιμολόγιο αποτελείται από δύο μέρη:

1. Πάγια χρέωση

Είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από την κατανάλωση.

Καθορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια της σύμβασης.

Επιτρέπονται εκπτώσεις, εφόσον προβλέπονται στη σύμβαση.

Μπορεί να διαφέρει μεταξύ οικιακών και μη οικιακών παροχών.

2. Τελική τιμή προμήθειας (ωριαία)

Αλλάζει κάθε ώρα.

Ο καταναλωτής ενημερώνεται μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας για τις τιμές της επόμενης.

Οι τιμές θα εμφανίζονται:

στη διαλειτουργική πλατφόρμα

στους ιστότοπους των προμηθευτών

Οι πάροχοι θα στέλνουν SMS ή email με ενημέρωση για:

ώρες χαμηλής τιμής

ώρες υψηλής τιμής

επικείμενες εκτοξεύσεις άνω των 180 €/MWh

Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να μεταφέρει χρήσεις όπως πλυντήριο, στεγνωτήριο, θερμοσίφωνα ή κλιματιστικό στις οικονομικότερες ζώνες.



Μεγάλοι πελάτες: Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Για επαγγελματίες και μεγάλες εγκαταστάσεις:

Η τιμή προσαρμόζεται στα προφίλ κατανάλωσης και τις συμφωνημένες υπηρεσίες.

Η χρέωση είναι ωριαία και συνδέεται με τις τιμές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ειδοποίηση για απότομη αύξηση τιμών (άνω των 180 €/MWh) αποστέλλεται επίσης μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας.

Τα δυναμικά τιμολόγια δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης ενεργειακής στρατηγικής για επιχειρήσεις με υψηλές ανάγκες, επιτρέποντας εξοικονόμηση μέσω έξυπνου προγραμματισμού.

Διαβάστε ακόμα: Η ώρα της κρίσης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση 200.000 πολιτών