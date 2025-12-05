Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία – Τι πρέπει να κάνουν σήμερα όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση

Λήγει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Όσοι δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε αίτηση ή χρειάζονται διορθώσεις θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υπάρξει δυνατότητα ένταξης στους δικαιούχους.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα χορηγείται για την κύρια κατοικία και καλύπτει μέρος της δαπάνης για:

πετρέλαιο θέρμανσης

φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)

φυσικό αέριο

υγραέριο

καυσόξυλα και πέλετ

τηλεθέρμανση

ηλεκτρική ενέργεια σε ορισμένες ψυχρές περιοχές

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση 2024 και τον ΕΝΦΙΑ 2025. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και την κατανάλωση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αιτούντες

Για την έγκριση της αίτησης, πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα τα στοιχεία της κατοικίας με τα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση:

τετραγωνικά

όροφος

αριθμός παροχής ρεύματος

χρήση ακινήτου (ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο, δωρεάν παραχωρούμενο)

ποσοστό συνιδιοκτησίας

Οποιαδήποτε αλλαγή που δεν έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά (νέα κύρια κατοικία, μη καταχωρισμένη μίσθωση, λάθος τετραγωνικά) μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη.

Επίδομα θέρμανσης: Τι να προσέξουν οι ενοικιαστές

Οι ενοικιαστές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι:

η ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης στο myAADE είναι ενεργή και ενημερωμένη

τα στοιχεία της μίσθωσης ταυτίζονται με την κύρια κατοικία

η παροχή ρεύματος αντιστοιχεί στον ίδιο ή στον εκμισθωτή

Μισθωτήρια που έχουν λήξει ή δεν έχουν καταχωριστεί εμποδίζουν τη διασταύρωση στοιχείων και μπλοκάρουν την πληρωμή.

Για πολυκατοικίες με καυστήρα πετρελαίου

Ο διαχειριστής πρέπει να έχει ενημερώσει εγκαίρως το προφίλ της πολυκατοικίας στο myΘέρμανση:

χιλιοστά θέρμανσης

καταχώριση διαμερισμάτων

αριθμό κοινόχρηστης παροχής ρεύματος

«ενεργοποίηση πληρωμής»

Αν δεν έχουν δηλωθεί σωστά, οι αιτήσεις των ενοίκων δεν οδηγούν σε καταβολή επιδόματος.

Φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική θέρμανση

Οι πάροχοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία κατανάλωσης.

Για ηλεκτρική θέρμανση όπου προβλέπεται επιδότηση:

η παροχή πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία

ο δικαιούχος δεν πρέπει να είναι ενταγμένος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

ΙΒΑΝ και πληρωμές

Η αίτηση δεν οριστικοποιείται χωρίς δηλωμένο ΙΒΑΝ στο myAADE.

Ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους του νοικοκυριού.

Όσοι υποβάλουν αίτηση εγκαίρως και έχουν κάνει αγορές καυσίμων έως 30 Νοεμβρίου, θα λάβουν προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Μετά την προθεσμία, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μόνο για την καταχώριση παραστατικών καυσίμων και λογαριασμών, όχι όμως για νέες αιτήσεις.

Διαβάστε ακόμα: Πριν από τα Χριστούγεννα η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο